柏克萊加大人民公園住房建設 上訴法院叫停

法院審查反對者上訴，柏克萊加大人民公園住房建設計畫暫擱置。（美聯社）

柏克萊加大 人民公園（People’s Park）的大學住房開發項目建設，4日遭加州上訴法院發布命令暫時停止，以便讓法官有機會審查上訴人論點；法院並批准數個倡導停止該項目團體的部分要求。

加州上訴法院4日提交的一份命令中，暫時停止柏克萊加大在柏克萊人民公園建造住房計畫的所有施工、拆除、砍伐樹木和對景觀的其他改變；施工人員仍被允許用圍欄來保護該區域。

停工將使上訴法院法官傑克遜（Teri Jackson）、西蒙斯（Mark Simons）和伯恩斯（Gordon Burns）有機會審查上訴人的論點。上周，阿拉米達縣高級法院的一名法官發布一項暫定裁決，允許該項目繼續進行，導致施工人員3日前動工。示威者推翻了圍欄，並站在挖土機前阻撓工作。

三名法官還制定了解決未決上訴的有效時間表，給上訴人30天的時間來提交開場陳述。命令說，一旦提交，被上訴人將有20天時間提交辯護狀，屆時，上訴人將有十天時間進行答辯。

大學官員重申他們對這個價值3億1200萬元的項目的堅定承諾，因為他們迫切需要為學生提供住宿，其中大約四分之一的學生現在住在柏克萊以外。儘管大學計畫堅持下去，但發言人莫古洛夫（Dan Mogulof）4日表示，時間已經不多了。

他說：「如果我們想在2024年秋季讓學生搬進這棟樓，就迫切需要盡快動工。」

著名的柏克萊人民公園是該市反主流文化的象徵，從柏克萊加大在20世紀60年代末買下這塊土地時起，就成為抗議者和警察 之間對抗的場所。

柏克萊加大計畫為學生和無家可歸者提供住房，同時保留公園的大部分綠色空間，並增加歷史標語牌以紀念其激進的遺風。但自認為是人民公園管家的活動家反對這一努力，他們說，這將破壞一個浸漬在當地歷史中的神聖的社區空間。

人民公園歷史區宣傳小組主席史密斯（Harvey Smith）在聲明中寫道：「我們很高興上訴法院承認，在法院有機會更全面地審查我們的案件之前，加州大學 不應該繼續前進。」

柏克萊加大的發言人在一份聲明中說：「雖然這個新的禁令將進一步拖延該項目並增加大量的費用，但我們很高興法院同意加快進程。」