州府要求節水15% 灣區聖他克拉拉縣、聖荷西、馬連市達標

加州 連續3年乾旱。經過各級政府及媒體的大力宣傳節水政策以及5月的實施的乾旱緊急法規，6月份南灣聖他克拉拉縣水利局(Santa Clara County Valley Water District)與聖荷西 水務公司和馬連市政公用事業，最先達到加州州長紐森 去年7月設定的節水目標15%。

加州水資源管理委員會公布的數據顯示，6月份加州全州城市居民的用水量比2020年同期減少7.6%，顯示民眾對省水觀念越來越有進步。(圖截自SWRCB官網)

聖縣水利局委員薛乃莊表示，感謝轄區內的民眾大力配合，才能在這麼艱難的環境下達成目標，水利局以全體居民感到自豪，並希望大家持續保持下去，為可能繼續乾旱的狀況做好準備。

這份由加州水資源管理委員會(SWRCB)公布的數據顯示，與2020年5月相比加州全州城市居民的用水量減少了 3.1%，6月份則提高到7.6%，顯示民眾對省水觀念越來越有進步。至於3月、4月份之所以不減反增是由於今年的雨季幾乎沒有下雨，讓家庭草坪用水激增所造成的。

SWRCB數據分析師皮海羅（Marielle Pinheiro）表示，在第二輪乾旱緊急法規在5月底生效，也反應在這些數字上。這項緊急法規要求州內所有436家城市供水機構，實施第2級水資源短缺應急計畫。對轄區內供應機構不同狀況，給予罰款或對過度用水的額外收費，另外也對節約用水和更換草坪成耐旱植物的規畫給予獎勵。

從美國乾旱監測機構的聯邦報告可以看出。加州 97% 的地區處於嚴重干旱狀態，59% 的地區處於極度乾旱狀態，中部部分區域屬於重度乾旱狀態。(圖截取自U.S. Drought Monitor)

薛乃莊也提出了另一個數據可以看的出來民眾提高省水的意識。這包括民眾申請補助將草坪換成耐旱植物的費用，以及申請省水裝置的數量大幅提高。而6月份聖縣水利局祭出罰款手段後，雖然沒有一件開罰案例，但是民眾檢舉的案件從5月的207件到6月份的516件，也可以看的出來大家對節水的重視。

根據美國乾旱監測機構(U.S. Drought Monitor)每周發布的聯邦報告，在連續三年乾旱之後，加州97%的地區處於嚴重乾旱狀態(Severe Drought)，59%的地區處於極度乾旱狀態(Extreme Drought)，另外在加州中部還有部分區域屬於重度乾旱狀態(Exceptional Drought)。