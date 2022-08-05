專家：氣溶膠內 新冠病毒至少可活3小時

研究發現，活性病毒在氣溶膠內至少可存活三小時。（Getty Images）

隨著高傳染性新冠變種病毒 株BA.5的流行，灣區的新冠病例居高不下。不過，地方官員表示，他們暫時還沒有恢復口罩 令的計畫。

衛生專家表示，新冠病毒主要以吸入霧化微粒的方式傳播，人們在感染者說話、咳嗽、打噴嚏後，透過呼吸這些懸浮在空中的細小病毒微粒感染病毒的可能性，比透過接觸感染高1000倍。

至於感染者釋出的病毒微粒在室內空氣中，究竟可以停留多久，以及需要多久才會傳染給他人，專家表示，氣溶膠傳播的動力學很複雜，而且每個室內環境的條件都不一樣，涉及的變數很多。

戴維斯加大工程學院院長柯西（Richard Corsi）表示，一般而言，感染者離開室內空間後，空間內含有病毒的氣溶膠濃度就會開始下降。然而，其他理論可就複雜得多。

根據柯西和全球其他十多位大學專家的說法，病毒在空氣中停留時間的長短取決於許多因素，包括攜帶病毒的飛沫或氣溶膠顆粒的大小、室內的雜亂程度和空氣流通程度等。

2021年發表在國際工程期刊「建築與環境」（Building and Environment）研究發現，人們說話產生的氣溶膠（不一定含有新冠病毒）可以在空氣中停留長達九小時。

但是，即使氣溶膠繼續漂浮在空氣中，這些微粒離開室內空間的速度，通常比停留在室內表面上的速度更快，而且病毒在這段時間內會逐漸衰減。空氣離開室內空間的速度，取決於室外空氣進入和與室內空氣混合的速度，95%空氣汰換在住宅內需要的時間從30分鐘到10小時不等，公共建築物中需要12分鐘到2小時，醫院的高度通風區域只需要五分鐘。

測量室內氣溶膠是否減少，有三個標準：通風（室內新鮮空氣的供應量）、過濾（過濾器捕捉到的微粒）、沉澱（氣溶膠微粒聚集或沉澱在室內物體表面上）。

柯西表示，在沒有過濾空氣的情況下，如果以每小時換氣兩次來計算，室內空氣氣溶膠減少95%需要90分鐘，若每小時換氣六次，時間會縮短為30分鐘。病毒可以在室內存活多少時間，主要取決於室內空間的條件，也取決於感染者在室內的行為。

他指出，呼吸通常不會釋放出大量病毒，除非感染者呼吸很重，例如正在運動中的人；說話會提高病毒釋放量，尤其是在提高聲音說話時，例如在嘈雜的餐廳或酒吧大聲喧譁；咳嗽也會釋放出大量病毒。

史丹福大學 傳染病學家卡蘭（Abraar Karan）指出，2020年一項研究發現，在實驗室條件下，活性病毒在氣溶膠內至少可存活三小時。

擔心在室內感染病毒的人應該如何自保？專家重申，在公共室內場所自我保護的最佳方法仍然是佩戴高品質口罩、與他人保持距離、接種疫苗。