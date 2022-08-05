聯邦欲關Laguna Honda醫院 舊金山市府律師邱信福提告

舊金山現任和前任市府律師分別對聯邦關閉Laguna Honda療養院提出訴訟。（美聯社）

舊金山 現任和前任市府律師分別提出訴訟，希望聯邦政府立即停止在下個月關閉Laguna Honda 醫院和復健中心。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）3日晚間提起訴訟，要求地方法院法官阻止聯邦政府從9月13日起，切斷對Laguna Honda醫院的資金援助。邱信福稱，這個截止日期是獨斷的決定，將迫使Laguna Honda療養院 關閉、600多名病患無處可去。

舊金山前市府律師雷恩（Louise Renne）也代表Laguna Honda居民，對加州和聯邦官員提出集體訴訟。

Laguna Honda是美國最大的療養院之一。大部分住在這裡的病人健康情形都很差，而且往往非常貧窮，有些人在此已居住數十年。

關閉Laguna Honda的計畫在支持者中，引起軒然大波，尤其是在聯邦醫療服務中心（Centers for Medicare & Medicaid Services）強迫Laguna Honda 5月開始轉移病人之後。舊金山市府官員4日證實，在Laguna Honda已轉移出的57名病人中，有九人在轉移後，幾天或幾周內死亡。

舊金山市長布里德（London Breed）的祖母在Laguna Honda住了14年，布里德4日與邱信福和雷恩一同在市府大樓前宣布提出訴訟。布里德指出，在新冠疫情最嚴重的時候，這家擁有156年歷史的療養院只有6人死亡，但在開始轉移病人後，短時間內就有九人死亡。

由於出現高死亡率，聯邦官員在7月下旬暫停了轉移工作。

雷恩說：「只有暫停轉移是不夠的，我們要求他們終止轉移。這些病人的家屬非常擔心，威脅病人出院是錯誤的。」

邱信福在訴狀中表示，聯邦醫療服務中心隨機選擇了一個日期，9月13日，停止放發每年超過2億元的資金給Laguna Honda。他說，在這麼短的時間內關閉Laguna Honda是非法的，因為舊金山正在對聯邦醫療服務中心取消Laguna Honda執照一事提出上訴中，而這項上訴至少要等到10月才能知道結果。

邱信福說：「我們要求聯邦政府發揮同情心和常識，在專業療養院如此短缺的情況下，如果Laguna Honda被迫在下個月關門，這些病人將無家可歸。」

不過，一名在7月26日接受採訪的聯邦醫療服務中心官員表示，可能延後Laguna Honda關閉的截止日期。