Outside Lands音樂節 5日重返金門公園

場內觀眾席位。（記者李怡／攝影）

舊金山 Outside Lands音樂節記者會4日在金門公園召開。市長布里德、舊金山警局代表與音樂節主辦方出席。音樂節將於5日到7日在金門公園舉辦。

布里德表示，很高興看到舊金山恢復了活力，今年多次舉辦了大型的活動，即將開幕的Outside Lands音樂節是舊金山很盛大的活動，將能帶動舊金山交通、餐飲、旅遊的復甦。她呼籲民眾，在遊玩之際，不要忘記新冠病毒與猴痘 病毒的存在，要做好防護。

主辦方表示，今年依然採取了防疫措施，並希望大家可以乘坐公共交通工具前往，保管好自己的財物，不要放置貴重的物品在車內。今年有近百家舊金山當地的餐飲美食集中出現在音樂節內，且邀請了全美重量級的樂隊與音樂人，將帶給舊金山民眾耳目一新的視聽盛宴。

組織者稱，今年該活動門票已經售罄，預計會有約7萬人參加。為期三天的音樂節已經成為舊金山城市文化的一部分，每年都會吸引來自全國各地的人們。音樂節以往每年為舊金山市帶來了超過7000萬元的經濟收益，當地的餐館本周末將從這些經濟推動中受益良多。

Outside Lands音樂和藝術節是每年在舊金山市金門公園舉行為期三天的音樂節，是全國大型音樂節之一。首屆Outside Lands音樂和藝術節始於2008年，60多位音樂藝人現場表演，單日大約有4萬到6萬參與者。Outside Lands的特點是以食物、紅酒和藝術為主。參與者可以在紅酒區購買到紅酒樣品。還有些單獨的娛樂區，包括體育休閒區、遊樂中心、酒吧區、食品區和藝術展區。

音樂節提倡環保理念，現場會有包括太陽能展台、可重複使用的水系統、廢物分解方案、再循環項目，以及自行車代客泊車項目。音樂節現場還會有教育 大眾關於有機食物和有機農耕的知識。更多信息請上網：https://www.sfoutsidelands.com/