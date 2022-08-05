灣區飲水檢測 著重非裔、西裔社區

輸水管道老化問題嚴重。（水質公平組織提供）

舊金山 城市規畫研究組織（SPUR）日昨召開了主題為「灣區 飲用水質量」的研討會，邀請聖荷西供水局通信主管韋伯斯基（Liann Walborsky）、舊金山環境規畫主管穆勒（James Muller）以及巴洛阿圖水質公平組織「我們的家」（Nuestra Casa）協調員尼爾森（Rosa Nelson）講解灣區目前飲用水所面臨的挑戰和解決方案。

居民集中報告的水質問題包括，自來水成褐色或灰色、有臭味，洗澡後皮膚會有瘙癢、燒傷的感覺。另外，居民還反應水費混亂，收費高等問題。根據調查指出，超過70%的巴洛阿圖和馬連市（Marin City）的居民只飲用瓶裝水。

穆勒表示，目前灣區所進行的自來水檢測 項目將重新建立起民眾對自來水的信任，並且項目會著重檢測非裔、西語裔社區，以確保飲用水公平。

穆勒強調，該項目並不是嚴謹的科學實驗，其目的是為了給予民眾可靠的數據，以加強他們和當地供水局的溝通。穆勒說：「當居民接到褐色的自來水並向供水局投訴時，他們往往得到的答案就是，供水局已經做了很多的測試，水質是沒問題的。當他們有了這些可靠的數據，他們便可以進行更有效的溝通。」

尼爾森表示，輸水管道老化也是導致水質下降的原因之一。金屬元素錳會導致自來水變黃、變灰，儘管錳是可安全飲用的，但泛黃的自來水導致社區居民對於供水局的不信任。

尼爾森說，自來水檢測需要更多社區居民的支持，水質公平組織的志願者會提供一對一的解答服務，並提供可負擔的水源過濾裝置。