灣區飲水檢測 著重非裔、西裔社區
舊金山城市規畫研究組織（SPUR）日昨召開了主題為「灣區飲用水質量」的研討會，邀請聖荷西供水局通信主管韋伯斯基（Liann Walborsky）、舊金山環境規畫主管穆勒（James Muller）以及巴洛阿圖水質公平組織「我們的家」（Nuestra Casa）協調員尼爾森（Rosa Nelson）講解灣區目前飲用水所面臨的挑戰和解決方案。
居民集中報告的水質問題包括，自來水成褐色或灰色、有臭味，洗澡後皮膚會有瘙癢、燒傷的感覺。另外，居民還反應水費混亂，收費高等問題。根據調查指出，超過70%的巴洛阿圖和馬連市（Marin City）的居民只飲用瓶裝水。
穆勒表示，目前灣區所進行的自來水檢測項目將重新建立起民眾對自來水的信任，並且項目會著重檢測非裔、西語裔社區，以確保飲用水公平。
穆勒強調，該項目並不是嚴謹的科學實驗，其目的是為了給予民眾可靠的數據，以加強他們和當地供水局的溝通。穆勒說：「當居民接到褐色的自來水並向供水局投訴時，他們往往得到的答案就是，供水局已經做了很多的測試，水質是沒問題的。當他們有了這些可靠的數據，他們便可以進行更有效的溝通。」
尼爾森表示，輸水管道老化也是導致水質下降的原因之一。金屬元素錳會導致自來水變黃、變灰，儘管錳是可安全飲用的，但泛黃的自來水導致社區居民對於供水局的不信任。
尼爾森說，自來水檢測需要更多社區居民的支持，水質公平組織的志願者會提供一對一的解答服務，並提供可負擔的水源過濾裝置。
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