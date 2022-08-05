我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

金寶市男用氣槍射婦孺 7人受害

編譯組／聖荷西4日電
以氣槍近距離狙擊婦人與女童的嫌犯蒙托亞落網。受害者達七人。 （聖荷西警局提供）
以氣槍近距離狙擊婦人與女童的嫌犯蒙托亞落網。受害者達七人。 （聖荷西警局提供）

38歲的金寶市居民蒙托亞（Nicholas Edward Montoya）被懷疑在過去幾個月中，在聖荷西和金寶市用高能彈丸槍射擊了七個人，造成四名婦女、兩名女孩和一名男子受傷。

蒙托亞2日在家中被捕，3日被指控犯有七項使用致命武器的攻擊罪和七項造成嚴重身體傷害的毆打罪，均為重罪。攻擊罪還包括對造成嚴重身體傷害的強化指控；如果所有指控罪名成立，他將面臨最高21年的監禁。他被關押在密爾比達的Elmwood男子監獄，不得保釋。

聖荷西警局和聖他克拉拉縣地區檢察官辦公室4日提供了有關調查的更多細節。4月11日，首先是一名有成長殘疾的女子被擊中，肺部被穿刺；4月25日，一名男子頸部中彈；6月10日，在45分鐘內9歲的女孩馬里索爾（Marisol Lara）被擊中背部、15歲的維塔雷利（Gianna Vitarelli）被擊中肺部，導致肺部塌陷，另一名婦女也被擊中。6月11日及6月15日，分別有兩名女子被擊中。當局表示，除腿部中彈的婦女外，其他情況下，彈丸仍留在受害者體內，因為醫生認為這些彈丸的位置使其難以取出。

在過去幾周的幾次搜查令的幫助下，調查人員將蒙托亞與槍擊事件聯系起來，並於2日在其家中將其逮捕。在那裡他們找到了兩把帶瞄準鏡的高功率.22口徑彈丸槍，是比賽級別的武器，並找到了一輛與錄像中相匹配的車輛，盡管明顯的損壞後來已經被修復。

聖他克拉拉縣檢察官麥可溫（Marisa McKeown）說，蒙托亞 「潛伏和跟蹤他的受害者，並選擇如何射殺他們。

對聖他克拉拉縣法院記錄的搜索顯示，蒙托亞在過去兩年裡有三起與行為有關的現行刑事案件，其中一起為重罪指控，兩起為家庭暴力指控。記錄還顯示，在2017年提出兩項刑事指控後，他出現在心理健康治療法庭。

警方稱蒙托亞的所謂行為的動機仍然不清楚，要求公眾如果認為他們受傷，或他們的車輛被損壞的方式符合本案所揭示的相符，請聯系聖荷西警方。任何人如有關於彈丸槍射擊的信息，可致電408-277-4161聯系SJPD攻擊組。

聖荷西 檢察官 監獄

上一則

東屋崙7越南華僑商戶遭竊 「報警3小時人才來」

下一則

金山地檢長選舉 民權律師小阿里奧圖參選

延伸閱讀

Noble街區遊民營 聖荷西市議會擬暫停

Noble街區遊民營 聖荷西市議會擬暫停
對抗氣候變化 加州志工部設獎學金

對抗氣候變化 加州志工部設獎學金
租屋需求大增 全美上半年房租聖荷西第4貴

租屋需求大增 全美上半年房租聖荷西第4貴
聖荷西市長選戰 有希望打破東西對立

聖荷西市長選戰 有希望打破東西對立
加州每7宗新冠病例 1重複染疫 聖荷西市長兩度確診

加州每7宗新冠病例 1重複染疫 聖荷西市長兩度確診

熱門新聞

前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
除了因為升息讓買房紛紛退場觀望，賣房更是叫苦連天。圖為南灣一處待售房屋。（記者熊移山／攝影）

升息+股市跌 灣區房市急凍 現金加價搶房現象不再

2022-07-30 02:20
選手在休息區前繪製台灣國旗圖案，高喊加油。(記者熊移山／攝影)

政治介入? 台美少棒隊聖荷西比賽 臨場叫停

2022-07-30 02:16
圖為猴痘照片。（取自舊金山衛生局官網）

猴痘病例飆 舊金山進入緊急狀態 這次不「封城」

2022-07-28 18:56
祈凱立認為，中國不可能去擊落波洛西飛機。但訪台恐導致中國發動軍演，後續對台灣不見得有利。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福台灣問題專家：擊落波洛西飛機不現實 但恐軍演

2022-07-28 16:33
舊金山公寓住房成本全美最昂貴，年薪逾12萬才夠租二居室。（美聯社）

住房成本全美最貴…想租舊金山2居室 猜猜年薪得破多少？

2022-07-31 02:12

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁