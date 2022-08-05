金寶市男用氣槍射婦孺 7人受害

以氣槍近距離狙擊婦人與女童的嫌犯蒙托亞落網。受害者達七人。 （聖荷西警局提供）

38歲的金寶市居民蒙托亞（Nicholas Edward Montoya）被懷疑在過去幾個月中，在聖荷西 和金寶市用高能彈丸槍射擊了七個人，造成四名婦女、兩名女孩和一名男子受傷。

蒙托亞2日在家中被捕，3日被指控犯有七項使用致命武器的攻擊罪和七項造成嚴重身體傷害的毆打罪，均為重罪。攻擊罪還包括對造成嚴重身體傷害的強化指控；如果所有指控罪名成立，他將面臨最高21年的監禁。他被關押在密爾比達的Elmwood男子監獄 ，不得保釋。

聖荷西警局和聖他克拉拉縣地區檢察官 辦公室4日提供了有關調查的更多細節。4月11日，首先是一名有成長殘疾的女子被擊中，肺部被穿刺；4月25日，一名男子頸部中彈；6月10日，在45分鐘內9歲的女孩馬里索爾（Marisol Lara）被擊中背部、15歲的維塔雷利（Gianna Vitarelli）被擊中肺部，導致肺部塌陷，另一名婦女也被擊中。6月11日及6月15日，分別有兩名女子被擊中。當局表示，除腿部中彈的婦女外，其他情況下，彈丸仍留在受害者體內，因為醫生認為這些彈丸的位置使其難以取出。

在過去幾周的幾次搜查令的幫助下，調查人員將蒙托亞與槍擊事件聯系起來，並於2日在其家中將其逮捕。在那裡他們找到了兩把帶瞄準鏡的高功率.22口徑彈丸槍，是比賽級別的武器，並找到了一輛與錄像中相匹配的車輛，盡管明顯的損壞後來已經被修復。

聖他克拉拉縣檢察官麥可溫（Marisa McKeown）說，蒙托亞 「潛伏和跟蹤他的受害者，並選擇如何射殺他們。

對聖他克拉拉縣法院記錄的搜索顯示，蒙托亞在過去兩年裡有三起與行為有關的現行刑事案件，其中一起為重罪指控，兩起為家庭暴力指控。記錄還顯示，在2017年提出兩項刑事指控後，他出現在心理健康治療法庭。

警方稱蒙托亞的所謂行為的動機仍然不清楚，要求公眾如果認為他們受傷，或他們的車輛被損壞的方式符合本案所揭示的相符，請聯系聖荷西警方。任何人如有關於彈丸槍射擊的信息，可致電408-277-4161聯系SJPD攻擊組。