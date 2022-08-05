Noble街區遊民營喊卡 民眾仍憂安全

市府先前派遣了專員奧馬爾到Noble向居民解釋這一決定。（記者陳爍嘉╱攝影）

聖荷西市為了緩解遊民 危機，計畫在Noble小學旁邊一個公園裡建造100個迷你房屋安置無家可歸的遊民。憤怒的當地居民紛紛在日前市議會會議上表達反對意見。

孩子安全 重中之重

Noble小學學生家長Shalzan（名字根據發音拼寫）抽泣表示，她的孩子還小，只有六歲和九歲，她很擔心他們的安全。她告訴大家，上周在聖塔莫尼卡，就有一名遊民圖書館殺了人。根據她蒐集到數據，有20%至25%的遊民患有精神疾病。 Noble 街區的很多孩子放學回家都要經過這個公園，他們還經常在午休時間都旁邊的圖書館做作業，沒人能夠保證社區的孩子不會被遊民騷擾。

居民Zuling（名字根據發音拼寫）請求各地群眾一起來幫助Noble街區製止市府在中小學校園附近蓋遊民迷你房屋，保護孩子們的安全。他說：「我們真的很愛很愛這些孩子，請你們設身處地地感受一下我們的恐懼」。

居民們自製的抗議宣傳單上標出：Noble安置點附近存在多所中小學。（記者陳爍嘉／攝影）

另一名華裔 居民告訴大家，由於這個會議是在工作日舉行的，所以大部分居民都無法到場。因為他們需要努力工作，才能夠為市府納稅。她呼籲市府官員重視這個在中小學旁建造遊民安置點可能對孩子們造成的傷害。她說：「你們是不會成功的，因為我們這些鄰居站在這裡，是在為我們的家園和孩子而戰鬥。我們的鬥志比你們任何一個人都強烈」。

沒經公聽 決策獨裁

一名華裔居民憤怒地質問市議員在沒有經過公聽會就通過這個計畫。她希望政府更多地考慮孩子的安全和環境的保護。

一位華裔居民表示，一些市府官員將遊民危機視為緊急事件，就可以有理由地不顧其他的標準和製度。她十分反對這樣的決策方式，認為這是一種專政獨裁，而非民主。對於市府沒有經過民眾的同意，就通過Noble街區遊民迷你房屋項目計畫這件事情，她憤怒地說：「我移民到這個國家的原因就是想要追求自由民主的政治環境，但是你們讓我感到非常失望」。

居民Margie Matthews感謝市府幫助遊民的意圖，但是認為市府不應該不經社區居民的同意就做下了這個決定。她表示：「這樣的做法是對我們社區和每一位居民的欺侮我們對民選官員們的信任被極大地破壞了」。

爭議土地 原訂公園

貝律耶沙聯合學區 （Berryessa Union School District）學區委員朱感生提醒，以前當他擔任第四區市議員的時候，他與其他前同事們一起決定過，要讓這塊有爭議的Noble街區土地用做聖荷西市東邊唯一的一個狗公園。另外市議會已經花掉了一些納稅人的錢用於狗狗公園草圖的最終設計，這份圖表依然可以找到。

貝律耶沙聯合學區在市議會舉行的前一天晚上，與近70名學生家長開會討論了這個問題。經過討論，學區和眾多學生家長們一起為政府列出了許多建議，並整理出了一份適用於Noble街區以及全市其他遊民安置點位置選擇的建議書提供給了市府官員參考。

擔心孩子 恐遭襲擊

多位居民在會議上表示，十分擔心孩子們將來可能會遭受到附近遊民的襲擊。他們向市議員強調，這塊地對居民來說就是一個公園，每天早上這裡都會有人來遛狗和跑步。會上多位居民也向議員們表示，這塊土地就是一個自然公園 。

Noble遊民安置點生活的動物。（居民April Zhu供圖）

一名在貝律耶沙街區住了32年的居民威爾森（Tom Wilson）在會議上向議員訴說自己全家對那片土地的感情：「我的孩子們是在這片街區長大的，他們在附近Noble小學和Pledmont初中上學。幾十年來，我們一直很享受在這個公園活動。我會帶著我的孫兒們到公園裡遛狗，騎自行車，欣賞美麗的風景和眾多野生動物。我認可政府對無家可歸者的重視和幫助，但是公園土地和野生動物棲息地也十分重要」。

美麗綠洲 社區至寶

威爾森表示，他定居在這個街區是為了遠離市中心的喧鬧和眾多水泥建築，他希望市府不要奪走Noble社區的一片綠洲：「你們都理解生理和心理健康對居民的重要性，這些居民把票投給你們，讓你們能夠坐在現在的辦公室裡，給你們工資，並把錢花到你們發起的項目裡。希望你們不要背叛我們」。

附近居民Hybein Liu（名字根據發音拼寫）要求市府官員到Noble這塊地看一看。他認為官員們會在看見這塊地的第一眼是就愛上這裡，因為那是一個安靜，美麗，而且生機勃勃的地方。他希望官員們能與附近居民產生共情，不要拿走社區的這個天堂。