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密爾比達越裔市議員 競選違規遭罰

編譯組／密爾比達4日電
密爾比達越裔市議員安東尼潘被指違反多項競選規定，包括以4萬3000元雇用14歲未成年人任競選財務長。 （取自推特）
密爾比達越裔市議員安東尼潘被指違反多項競選規定，包括以4萬3000元雇用14歲未成年人任競選財務長。 （取自推特）

密爾比達市一名越裔議員因在2016年成功競選市議員席位時有三項競選違規行為，被加州政治監督組織罰款1萬5000元。

加州公平政治作法委員會（Fair Political Practices Commission，FPPC）的裁決指出，安東尼潘（Anthony Phan）雇用了他14歲的表弟作為他的競選財務主管，並在一個耐克鞋盒裡給了他4萬3000元。這筆錢後來被錯誤地報告給了競選當局。

此外，FPPC還指出，28歲的安東尼潘曾收到並花費了約5000元的違禁金額，並對他的一些捐款人的職業和雇主進行了隱瞞和捏造。安東尼潘當時22歲，是該國當選公職的最年輕的人之一。他於2020年再次當選。

對安東尼潘的競選活動的調查在2017年6月被首次報道，是由店主考辛斯基（Estrella Kawczynski）和埃曼紐爾（Eric Emmanuele）提出的申請引發的。後者當時是密爾比達警官協會的主席。

安東尼潘說，他認為罰款是 「公平」和 「合理」的。

FPPC的裁決指出，2016年8月24日安東尼潘的競選委員會報告了一筆4萬3000元的貸款，但當局無法找到匹配的銀行存款。安東尼潘告訴調查人員，他把裝在鞋盒裡的4萬3000元交給作為他競選財務主管的表弟存入銀行。但他表弟的母親告訴這個14歲的孩子 「不要把這麽大數額的現金存入委員會的銀行帳戶」。

據安東尼潘說，他的姨媽把剩下的錢保管起來了。安東尼潘的表弟最後只向銀行帳戶存入了5000元。在發現錯誤的存款後，安東尼潘說他對自己的競選文件進行了修改，稱2萬元的貸款已經被免除。

當被問及為什麽雇用當時還未成年的表弟時，安東尼潘說他想讓他們在競選中獲得 「寶貴經驗」。但他承認這是個錯誤。

FPPC在他們的報告中說， 「無法證實或否認安東尼潘對這些事件的敘述，但銀行報表證實有5000元的現金被存入」。

罰款幾乎肯定會成為安東尼潘今年11月競選密爾比達市長的絆腳石，並為他的對手，市議員多明格斯（Karina Dominguez）和副市長蒙塔諾（Carmen Montano）提供新的彈藥。

但安東尼潘否認這些違規行為反映了他目前的執政情況，他說：「我已經成長了很多，而且我為這個城市做了很多事情。我認為選民將關註我的資格和我為城市所做的事情。而不是我在很久以前犯下的一些競選錯誤」。

密爾比達 加州 貸款

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