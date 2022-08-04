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Noble街區遊民營 聖荷西市議會擬暫停

記者陳爍嘉／聖荷西報導
Noble街區居民和孩子在公園裡散步和玩耍。（聖荷西市府供圖）
Noble街區居民和孩子在公園裡散步和玩耍。（聖荷西市府供圖）

聖荷西市為了緩解遊民危機，計畫在Noble小學旁邊一個公園裡建造100個迷你房屋，以安置無家可歸的遊民。這一行動遭到了當地廣大居民強烈抗議。

居民們抗議的主要原因是擔心營地建成後，遊民聚集在此，威脅到附近幾所中小學學生的安全，亂扔垃圾，污染位於營地內的水庫。

聖荷西市議會於8日下午就Noble街區遊民迷你房屋建設項目的爭議做出反應並傾聽居民的意見。與會者有市長李卡多（Sam Liccardo） 、負責Noble所在區域（第四區）的市議員柯恩（David Cohen）、帕拉雷斯（Paul Paralez）、阿里納斯（Sylvia Arenas）等官員，以及眾多前來抗議的居民組成。

聖荷西市議會上，居民對著直播鏡頭舉牌表達抗議。（Zoom截圖）
聖荷西市議會上，居民對著直播鏡頭舉牌表達抗議。（Zoom截圖）

李卡多表示， 「我同意柯恩的觀點：我們不會在公園裡建遊民迷你房屋，這不是我們想要做的事情。我們都想要快點解決這個問題，第四區職員需要能夠在一、兩周內得到這塊存疑的土地的文件和歷史文件，明確這塊地的屬性是否為公園。」

柯恩向社區居民表示感謝，他在上個月更多地了解到這個公園的歷史。他坦言，「雖然我對這個街區十分了解，但我之前並未充分地了解這個地方的用途和歷史」。

柯恩認為，這個地方顯然不同於其他迷你房屋建造點。因為它一直在被公眾使用，而且被許多人定義為公園。他說，「我們依然能夠用法律為這個決定做辯護，說這不是一個公園，但是這樣做辯護不是正確的做法。我們不想從社區居民手里奪走這個開放空間，使他們不能繼續享用這片土地」。

目前來看，柯恩現在也想要暫停這個Noble街區項目的開發。他說，「我們知道這塊地在為公眾服務，我們知道它不只是一個公園，還被隔壁的小學當成戶外實操課的教室。除了學生，附近的居民也喜歡來這裡遛狗或散步。作為公園，這塊土地已得到充分開發。我們有停車位、圍欄、灌溉系統、噴泉、長椅等設施」。

本次市議會上，多位官員雖然在Noble街區遊民安置點的地址選擇上鬆口，認可了這個公園對學生和附近居民的作用，但是沒有正面討論居民們最擔心的問題：部分遊民可能對附近中小學生存在的安全威脅。

目前，聖荷西市正在重新評估在Noble街區建造遊民迷你房屋計畫的可行性，同時也在尋找和分析更合適的遊民迷你房屋安置點新位置。柯恩呼籲大家幫助提供可行的新地址，新地址收集的截止日期為8月15日。

柯恩的部門將負責尋找和分析其他可替代的安置點新位置，與各位土地所有人溝通，縮小備選土地列表的範圍。柯恩表示，他需要花費較多的時間來進行這項工作，之後還需要與律師事務所和城市經理進行討論。柯恩本想按原計畫在11月底繼續更新事情進展，但在其他議員的建議下，柯恩將在未來幾週內匯報事情的新進展。

如果柯恩辦公室尋找到一個合適的遊民迷你房屋安置點新位置，他們換位置將不再需要市議會的表決，但是要與市長辦公室和受影響區域的議員辦公室協調討論。這將能夠縮短更換安置點位置的時間。

通過Zoom直播的視頻畫面可以觀察到，到達現場的居民手舉抗議牌，表達自己的不滿。少數抗議牌被正在為遠程居民直播的攝像頭捕捉到。

在市議員演講期間，一名工作人員向入鏡了的居民說了幾句話，隨後居民暫時把抗議牌放下了。但過了一會，現場居民又重新舉抗議牌。

在居民們上台表達抗議時，更多人站向直播鏡頭展示他們自製或訂製的抗議牌。隨後工作人員換了一個鏡頭角度，收看直播的觀眾就沒有再看到現在居民展示的抗議牌了。

Noble街區地圖：黃色部分區域為遊民安置點，紅色區域為Noble小學，藍色區域...
Noble街區地圖：黃色部分區域為遊民安置點，紅色區域為Noble小學，藍色區域為圖書館和公園。（蘋果地圖）
聖荷西市工作人員換了相機角度，避開舉牌抗議的居民。（Zoom截圖）
聖荷西市工作人員換了相機角度，避開舉牌抗議的居民。（Zoom截圖）

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