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暴風雨來襲 澆不熄麥金尼大火

編譯組╱綜合3日電
儘管這兩日出現暴風雨，但北加州「麥金尼山火」仍持續燃燒。圖為當地居民行經一棟被焚毀的旅館廢墟。（美聯社）
儘管這兩日出現暴風雨，但北加州「麥金尼山火」仍持續燃燒。圖為當地居民行經一棟被焚毀的旅館廢墟。（美聯社）

儘管強烈的暴風雨在北加州「麥金尼山火」（McKinney Fire）火場降下傾盆大雨，卻澆不熄熊熊大火，消防員3日持續奮戰。這場山火已摧毀了數十棟房屋，導致數千名居民撤離，並造成四人死亡。

截至3日，麥金尼山火面積為5萬7519畝，受控程度依舊為零。官員表示，2日的大雨雖然阻止了大火延燒，讓消防員能夠採取「進攻」方式救火，但風雨造成大量的瓦礫、樹枝、泥土和落石流動，增加了消防人員的危險。

隨著當地氣溫逐漸回升，植被變乾，消防官員預測，危險的火災行為模式會再度出現。

林務局（U.S. Forest Service）發言人林德貝瑞（Mike Lindbery）指出，由於氣象局預報下周氣溫會升至100度以上，「我們現在看到的是大火復甦的開始，它將會變得更嚴重」。

7月29日爆發的麥金尼山火已迅速發展成加州今年最大、最致命的火災，當局證實，已有四人在這場大火中喪生，超過去年火災季節的死亡人數三人。

林德貝瑞表示，這場大火初期危險的爆炸性擴大，要歸咎於多個原因。

他說：「這場火災的起火點是一個近年沒有發生過火災的地區，所以地面上的乾燥燃料已堆積多時，再加上西部大部分地區乾旱嚴重，都是讓大火燃燒迅速的絕佳條件。」

已有5800多名居民從麥金尼山火範圍內和克拉瑪斯國家森林（Klamath National Forest）其他火災的範圍內撤離，超過4500座建築物繼續受到大火威脅。西斯邱縣（Siskiyou County）警方估計，大火已燒毀超過100座建築物，包括96號公路沿線（Klamath River）一個社區大部分的住宅。

2日的大雨造成一些額外的破壞，包括Humbug Road附近一座橋梁倒塌。西斯邱縣警方表示，橋梁倒塌時，一名私人合約消防員正在該處救火，他已被送往醫院，沒有生命危險。

由於這幾天的暴雨帶有閃電，消防人員3日密切觀察是否引發了其他火災。

國家氣象局氣象學家史密斯表示，儘管有暴風雨，乾枯的樹木有可能繼續悶燒，同時，隨著周圍燃料變乾，可能出現新的火災。他說：「受到閃電的影響，消防員下周應該還是會很忙碌。」

山火 加州 暴雨

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