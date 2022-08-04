「金山人綠洲」海灣公園動工 預計明年秋天建成

布里德(右三)舊金山民選官員為海灣公園（Bayfront Park）的開工建設舉行了破土動工儀式。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德、第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）、金州勇士 隊官員以及社區領導人3日共同為海灣公園（Bayfront Park）的開工建設舉行破土動工儀式。這個海濱公園位於大通中心和舊金山灣之間，占地5.4畝，預計2023年秋季完工，建成後米慎灣（Mission Bay）數千民眾將受益。

公園預計將成為米慎灣的海濱中心，包括開闊的草坪、海灣步道 和多個廣場。米慎灣位於第六區，近年來成為舊金山引領住房開發的社區。從1998起，米慎灣加了近6000個住房單元，其中有1500個單元的可負擔住房。還包括550萬平方呎的商業和零售空間、舊金山加大（UCSF）的新醫院和醫療中心，以及NBA冠軍金州勇士隊的主場大通中心。新公園的開放將為米慎灣Bay的居民和遊客提供服務。

海灣公園項目由社區投資和基礎設施辦公室（OCII）管理，由MissionBay的主要開發商FOCIL-MBLLC建造。公園的設計和體驗，將增加港口公園與開放空間的互動性，同時解決了灣區海平面上升對公園的影響問題，項目建設預算為1910萬元。

布里德表示，市府準備好了讓身後的這片泥土地，變成舊金山人欣賞的綠洲，讓舊金山更宜居。

麥德誠表示，米慎灣社區熱切期待海灣公園的建成，為民眾提供開放的戶外空間，並將米慎灣與舊金山灣的美景聯繫起來。

金州勇士隊總裁兼首席運營官布蘭登（Brandon Schneider）表示，當球隊為大通中心和繁榮城市制定規畫時，這個公園是整個規畫項目的關鍵部分。海灣公園將成為鄰居和遊客的燈塔，在安全、清潔和方便的位置，提供給民眾美麗的海灣景觀。

米慎灣居民、公民諮詢委員會成員戴維斯（Sarah Davis）表示，近年來社區內的房屋建設和開發速度很快，雖然空地比較多，但少有供市民集中遊玩和娛樂的場地，如今很期待這個綜合體的海濱公園建成，這裡將成為社區居民的大型公共聚會場所，更希望在這裡野餐和欣賞輪渡美景。