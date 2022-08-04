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涉酒駕車禍 波洛西丈夫不認罪

編譯組／舊金山3日電
波洛西的丈夫保羅對酒駕控罪不認罪。 （美聯社）
波洛西的丈夫保羅對酒駕控罪不認罪。 （美聯社）

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）的丈夫3日對5月發生的一起輕度醉酒駕駛指控表示不認罪。發生在北加州酒鄉的這項指控涉及到車禍

82歲的保羅-波洛西（Paul Pelosi）當天沒有親自到納巴縣高級法院出庭，他的律師畢凡斯（Amanda Bevins）代表他，對酒後駕車造成傷害，以及血液中酒精含量達到或超過0.08%造成傷害的指控提出了無罪辯護。

加州法律允許酒後駕車的輕度被告通過其律師出庭，除非法院另有命令。

該起訴發生時，正值議長波洛西本周的亞洲之行成為全球頭條新聞，其中對台灣的有爭議的訪問加劇了與中國的緊張關係。這位強勢的民主黨人說，美國不會拋棄這個自治的島嶼，並將在全世界捍衛民主。

保羅-波洛西於5月28日在舊金山北部的納巴縣發生車禍後被捕，酒駕測試顯示他的血液酒精含量為0.082%。

根據3日公開的指控，當時晚上10時在葡萄酒之鄉Yyntville鎮附近車禍現場的官員說，他們發現保羅坐在一輛2021年的保時捷Carrera的駕駛座上，另一名司機則站在一輛運動型多功能車外。

加州公路巡警CHP報告說，保羅當時「站立不穩，說話含糊不清，並有強烈的酒精氣味」。

起訴書說，當警官要求出示身分證明時，波洛西向他們提供了他的駕駛執照和一張 「11-99基金會卡」。11-99基金會支持加州公路巡警員工和他們的家人。

控告書指控波洛西受到 「酒精飲料和藥物」的影響，但畢凡斯和納巴縣助理檢察官傑羅（Paul Gero）都表示，「藥物」一詞是由案件管理系統生成的模板語言。

由於48歲的SUV司機受傷，檢察官將此案作為輕罪立案。他們拒絕透露司機的身分，稱此人要求保密。

在接受地區檢察官辦公室調查員的採訪時，該司機說，車禍發生後的第二天，他的右上臂、右肩和頸部出現疼痛，並說也有頭疼。

保羅被捕後以5000元的保釋金釋放，波洛西議長當時正在羅德島州布朗大學〈Brown University）發表畢業演講。她的辦公室拒絕發表評論。

如果罪名成立，波洛西將面臨至少5天的監禁和最多5年的緩刑。檢察官說，他還將被要求完成酒後駕駛課程，並在其車輛上安裝一個點火聯鎖裝置，駕駛者必須向其吹氣才能行駛。

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