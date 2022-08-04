為阻止柏克萊人民公園展開住房建設 抗議者與警衝突

為阻止人民公園興建住房，數十名抗議人士3日與警方發生衝突。（電視新聞截圖）

為了阻止柏克萊加大 人民公園（People's Park）展開住房建設，數十名抗議人士3日推倒安全柵欄、擋在工程車前，反對這項建設計畫。

一些身穿防暴裝備的警察 3日上午試圖驅逐逗留在公園裡的人。但抗議者後來重新占領公園，拆除了大部分的安全柵欄，阻止工程的進行。隨後抗議者砸碎了幾輛推土機的窗戶和零件，多輛汽車和設備的電線被剪斷，火星塞被拔掉，油箱被倒入不明液體。雙方的衝突在中午12時30分左右達到最高峰。

柏克萊加大發言人莫古洛夫（Dan Mogulof）表示，有多名抗議人士被捕。

莫古洛夫在聲明中說：「由於建築材料遭到破壞、有人發起非法抗議活動、一些人士做出暴力行為，校方決定暫停人民公園的住房建設工程。」

莫古洛夫表示，出於對自身安全的憂慮，所有施工人員都已離開，執法人員為了避免進一步的對抗，也已撤離現場。

他說：「校方未來幾天會評估情況，以確定如何讓這項有迫切需要的學生住房計畫繼續進行。」

儘管當地團體反對，阿拉米達縣高等法院法官數日前裁定，柏克萊加大可以開始進行這項住房建設計畫。

包括「讓加大成為好鄰居」（Make UC a Good Neighbor）、「人民公園古蹟 維權團體」（People's Park Historic District Advocacy Group）、「柏克萊公民爭取更好的計畫」（Berkeley Citizens for a Better Plan）與加大最大工會雇主等團體，已經對柏克萊加大提出告訴，反對柏克萊加大這項長期發展計畫。這項計畫希望在2037年之前能提供住房給1萬1730名學生居住。

反對人士認為，這項計畫的環境分析工作做得不充分，而且校方沒有考量像人民公園這樣的歷史資源的重要性。

人民公園古蹟維權團體主席史密斯（Harvey Smith）表示，他們計畫對法官的裁決提出上訴，希望能阻止柏克萊加大繼續進行這項工程。

抗議者史蒂芬斯（Roosevelt Stephens）說：「這個公園是提供給人們使用的，是為住在這個社區裡的人設計的，它是我們的庇護所。」

柏克萊這項長期發展計畫包括兩個住房項目，一個是可容納772名轉學生的Anchor House，另一個是為1100多名學生和125名遊民提供住房的人民公園項目。

抗議人士認為，擁有歷史地位的人民公園應該受到保護，而且，柏克萊加大在柏克萊還有其他物業可以利用，或甚至可以考慮興建地下學生宿舍。