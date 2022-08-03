東屋崙越南小西貢社區7越華商戶遭破門 「搬走保險櫃」

華人洗衣店東主Nolan Wong的店鋪也被偷。圖為他此前在記者會上發言，要求提供資源保護被暴力摧殘的商戶。（記者劉先進／攝影）

距華裔Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）被槍殺僅兩周，屢受暴力襲擊、甫安排雙語警員的東屋崙（也譯奧克蘭）越南 小西貢社區，又傳暴力事件。國際商業廣場（International Business Plaza）的七家越南華僑商戶，1日凌晨被破門而入損失慘重，有東主蹲地痛哭。

多次幫助小西貢商戶的屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）2日表示，這七家商戶，有的屋頂、玻璃門被打出大洞，有的保險 櫃被人搬走，華人 東主「蹲在地上痛哭，多年積蓄不翼而飛」。商戶的財物被盜加上維修費用，保守估計損失至少20萬元。

東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶，在1日凌晨被人破門而入。商戶的財物被盜加上維修費用，損失至少20萬元。（華姐供圖）

根據莊錦鎮和附近華裔商戶華姐提供的照片，竊賊為登堂入室，無所不用其極；一家華人燒臘店的玻璃門被打碎，玻璃碎渣到處都是。一家洗衣店的牆壁破了大洞，另外一家商戶的天花板，也被鑽出大洞。

東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶被破門，財物被盜加上維修費用，損失至少20萬元。（莊錦鎮供圖）

華人洗衣店東主Nolan Wong此前多次發言，並在華埠記者會上控訴小西貢社區飆升的暴力。2月的一天白天，他的顧客在洗衣店門口被人持槍搶劫，在等待衣服烘乾的時候被毆打。沒想到他的洗衣店此次也慘遭厄運，賊人入室盜竊時驚動警報，但他本人因為熟睡沒有聽到，安保公司直接報警。他事後從監控視頻中看到，四個劫匪闖入，撬開店內的換零錢機器，數千元現金被偷走。小偷從屋頂跳下時，零錢掉了，居然大搖大擺，花十分鐘撿錢。

東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶，在1日凌晨被人破門而入。商戶的財物被盜加上維修費用，損失至少20萬元。（華姐供圖）

越南社區領袖、非營利機構團結委員會（Unity Council）商業助理阮金（音譯，Jim Nguyen）對本報表示，Nolan Wong的零錢機至少損失6000元。而一名華裔商戶的保險櫃被盜，損失10萬元，這還沒算上其他維修費用。警方正在調查此事，只是說這是慣竊所為。

東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶被破門，財物被盜加上維修費用，損失至少20萬元。（莊錦鎮供圖）

莊錦鎮在華埠開脊椎診所。他說，1日早上6時有員工電話緊急請假、不能去診所上班，仔細詢問才知道，員工家人所開的V&J Fusion餐廳被偷，員工需要回家幫忙。莊錦鎮早上趕到現場協助，看到一家華人燒臘店東主蹲在地上痛哭，「她的保險櫃都被搬走了，多年積蓄一掃而空，讓人心痛。」

東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶被破門，財物被盜加上維修費用，損失至少20萬元。（華姐供圖）

莊錦鎮說，看到社區暴力事件頻發，震驚、沮喪而悲痛。就在兩周前，Uber送餐司機馮幹和被槍殺，距小西貢社區不遠，警方已安排越南裔雙語警員巡邏。沒想到賊人囂張大膽，入室盜竊依然發生，「這是針對亞裔的犯罪，我們對政府很失望。7家商戶的財物和維修損失至少20萬元，他們都是有血有肉的人，省吃儉用開店鋪，不是一組數字」、「也許經過這次盜竊，再也不經營了。試問這些竊賊也有家人，心理過得去嗎？」