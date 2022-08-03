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非裔金山議長華頌善涉歧視 市長布里德促道歉

編譯組／舊金山2日電
舊金山市議會主席華頌善拒絕對涉使用種族歧視用語道歉。(本報檔案照)
舊金山市議會主席華頌善拒絕對涉使用種族歧視用語道歉。(本報檔案照)

舊金山縣警局有關舊金山市議會主席華頌善(Shamann Walton)涉用種族歧視用語的紀錄，繼續引發爭論；舊金山市長布里德(London Breed)強調，華頌善必須正式道歉，華頌善則揚言提出法律控訴。

根據舊金山縣警局副局長恩格拉（Joseph Engler）6月26日發給縣警局長宮本（Paul Miyamoto）和市府人力資源局長艾森（Carol Isen）的備忘錄，華頌善日前於市政廳通過安檢處時，因被要求脫下皮帶通過金屬安檢門而動怒，多次使用英文字母N開頭的歧視字眼，侮辱該名非裔員工；並當眾質問職員，「你知道我是誰嗎？」

華頌善也是非裔，他質疑備忘錄描述整個事件的客觀性，同時揚言說，由於他認真監督執法單位，因而蒙受誹謗。

布里德市長與一名市議員稱，華頌善應當當眾道歉。布里德接受舊金山紀事報訪問時稱，這是一件非常不幸、令人傷心的事件；她繼續表示，即使華頌善沒有使用種族汙辱話語，相關單位仍須注意整個事件經過。

華頌善堅持立場，拒絕道歉。華頌善屬於進步派，舊金山市議會中，進步派占多數，華頌善領導進步派同事在處理舊金山最迫切的遊民、公共安全，與住屋問題時，與市長布里德意見相左。這次市政廳安檢處事件，再次引發兩人之間的爭執。

布里德所任命的舊金山教委徐安(Ann Hsu)日前亦爆出種族歧視失言，華頌善要求徐安辭職，徐安恰是布里德市長所任命。舊金山教委會已對徐安失言提出警戒。

華頌善舊金山市議會的同事，大多數沒有發表意見。根據舊金山紀事報，華頌善十名市議會同事中，七人拒絕評論。

舊金山縣警長宮本於書面聲明中表示，涉事職員布特勒(Emare Butler)只是盡他的工作責任，縣警局完全支持他。事件發生後，這名員工反應溫和，充分顯示他對職務的敬重。宮本警長並且指出，如果華頌善議員採取法律行動，縣警局將提供所有事件經過資訊。

涉事職員布特勒透露，當時華頌善還作出言語恐嚇，「你應該不知道我是誰吧，我會給你好看。」布特勒事發後被調往其他崗位避免接觸華頌善。他說，事件繼續影響他的心情，甚至多次請病假和尋求牧師幫助。

舊金山 種族歧視 非裔

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