校園若遇槍手襲擊 警：逃跑、隱藏、反抗 用重物頂門擋子彈

阿拉米達縣警辦公室員警到東灣海沃私立學校加州匯點學校宣傳應對校園槍擊知識，活動由美國企業家聯誼會會長何華斌牽線。（記者劉先進／攝影）

針對校園槍擊 案件頻發的態勢，阿拉米達縣警辦公室警員到東灣海沃私立學校加州 匯點學校（California Crosspoint Academy），向夏令營的學生宣傳校園安全知識。有22年工作經驗的縣警特勤小組（SWAT）警佐斯圖爾特（Sgt. J.D Stewart）表示，遇槍手襲擊，要掌握「逃跑、隱藏、反抗」關鍵三個要點；「來不及逃跑，隱藏在室內的，可以用重物頂住大門，阻止槍手進入，也能擋子彈。」

加州匯點學校有80%學生是亞裔 。美國企業家聯誼會會長何華斌（Ben He）牽線搭橋，協助縣警完成活動。阿縣五名亞裔縣警參與，由警探Jimmy Nang Hoang、縣警Ed Yuen、Shaun Lin、Jennifer Huynh和Anh Ha向師生授課。

縣警特勤小組有40名組員，平時在不同部門執勤，特別緊急事件時會迅速集結反應。現場邊播放槍擊預防視頻邊進行講解。警佐斯圖爾特說，槍手進入學校濫殺，關鍵是要掌握「逃跑、隱藏、反抗」三個要點。

首先，是嘗試逃離事發地，並確保帶著其他人；「正如視頻中看到的，有個先生站起來準備離開，但一名女士害怕了。人們可能會驚慌失措，僵在那裡，也有人第一反應躲在桌子底下，這不應該，首要是找到逃生路徑、試圖疏散。」

他解釋，逃跑要訣是留下財物，但要帶上手機方便求助，告知自己的位置。盡可能安全地幫助他人，「你可能有個坐輪椅的朋友，或者受傷的人，可以幫助他們離開，同時防止其他人進來。比如，有人戴著耳機可以走過去勸阻，確認安全後，再致電911報警。」

斯圖爾特說，如果不能逃離槍擊地，就要盡量躲藏起來。在演習視頻中，一名女子用大型列印機頂在門後。因為如果有人開槍，子彈必須穿過障礙物或掩護，用大型物體擋住，可以減慢子彈速度或阻止子彈。重點是透過掩護保護自己，避免受傷害。「就好比今天的教室，我們可以用鋼琴、桌子、椅子、大台燈等頂門。當槍手過來時，這些笨重物品會讓他感到受阻。這時如果要致電警方，記得關掉手機燈光，盡量安靜的通話，避免槍手發現行蹤。說出自己的確切位置，比如找個參照物，在二樓停車場附近。」

有22年工作經驗的縣警特勤小組（SWAT）警佐斯圖爾特表示，遇槍擊關鍵是要掌握「逃跑、隱藏、反抗」三個要點。（記者劉先進／攝影）

斯圖爾特表示，如果最終不得不和槍手面對面，要反抗搏鬥。「不要對著槍手說，我是一個父親，是個孩子，是個媽媽；他們並不關心這些，他們的目標是以暴力向身邊每個人發洩挫折感」、「此時我們必須戰鬥，用所有工具戰鬥，包括手上的鑰匙，肢體搏鬥；試圖讓槍手失去行動能力，竭盡所能解除槍手武裝。」

斯圖爾特表示，視頻中的女生被嚇到，不能正確反應。「此時要告訴女生，清醒過來，必須戰鬥，沒有時間坐在這裡哭了。如果是學生碰到匪徒，可以將手中所有東西往槍手身上扔過去。」

他建議，如果從未開過槍，可以嘗試將槍械從匪徒身上解除；如果自己有靶場射擊的經驗，槍枝從匪徒身上掉下後，可以撿起來射擊，最重要的是保護自己。