校園若遇槍手襲擊 警：逃跑、隱藏、反抗 用重物頂門擋子彈
針對校園槍擊案件頻發的態勢，阿拉米達縣警辦公室警員到東灣海沃私立學校加州匯點學校（California Crosspoint Academy），向夏令營的學生宣傳校園安全知識。有22年工作經驗的縣警特勤小組（SWAT）警佐斯圖爾特（Sgt. J.D Stewart）表示，遇槍手襲擊，要掌握「逃跑、隱藏、反抗」關鍵三個要點；「來不及逃跑，隱藏在室內的，可以用重物頂住大門，阻止槍手進入，也能擋子彈。」
加州匯點學校有80%學生是亞裔。美國企業家聯誼會會長何華斌（Ben He）牽線搭橋，協助縣警完成活動。阿縣五名亞裔縣警參與，由警探Jimmy Nang Hoang、縣警Ed Yuen、Shaun Lin、Jennifer Huynh和Anh Ha向師生授課。
縣警特勤小組有40名組員，平時在不同部門執勤，特別緊急事件時會迅速集結反應。現場邊播放槍擊預防視頻邊進行講解。警佐斯圖爾特說，槍手進入學校濫殺，關鍵是要掌握「逃跑、隱藏、反抗」三個要點。
首先，是嘗試逃離事發地，並確保帶著其他人；「正如視頻中看到的，有個先生站起來準備離開，但一名女士害怕了。人們可能會驚慌失措，僵在那裡，也有人第一反應躲在桌子底下，這不應該，首要是找到逃生路徑、試圖疏散。」
他解釋，逃跑要訣是留下財物，但要帶上手機方便求助，告知自己的位置。盡可能安全地幫助他人，「你可能有個坐輪椅的朋友，或者受傷的人，可以幫助他們離開，同時防止其他人進來。比如，有人戴著耳機可以走過去勸阻，確認安全後，再致電911報警。」
斯圖爾特說，如果不能逃離槍擊地，就要盡量躲藏起來。在演習視頻中，一名女子用大型列印機頂在門後。因為如果有人開槍，子彈必須穿過障礙物或掩護，用大型物體擋住，可以減慢子彈速度或阻止子彈。重點是透過掩護保護自己，避免受傷害。「就好比今天的教室，我們可以用鋼琴、桌子、椅子、大台燈等頂門。當槍手過來時，這些笨重物品會讓他感到受阻。這時如果要致電警方，記得關掉手機燈光，盡量安靜的通話，避免槍手發現行蹤。說出自己的確切位置，比如找個參照物，在二樓停車場附近。」
斯圖爾特表示，如果最終不得不和槍手面對面，要反抗搏鬥。「不要對著槍手說，我是一個父親，是個孩子，是個媽媽；他們並不關心這些，他們的目標是以暴力向身邊每個人發洩挫折感」、「此時我們必須戰鬥，用所有工具戰鬥，包括手上的鑰匙，肢體搏鬥；試圖讓槍手失去行動能力，竭盡所能解除槍手武裝。」
斯圖爾特表示，視頻中的女生被嚇到，不能正確反應。「此時要告訴女生，清醒過來，必須戰鬥，沒有時間坐在這裡哭了。如果是學生碰到匪徒，可以將手中所有東西往槍手身上扔過去。」
他建議，如果從未開過槍，可以嘗試將槍械從匪徒身上解除；如果自己有靶場射擊的經驗，槍枝從匪徒身上掉下後，可以撿起來射擊，最重要的是保護自己。
上一則
吉爾洛大蒜節槍案受害者家屬 怒告槍支製造商
下一則
FB留言