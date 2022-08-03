奧斯汀、西雅圖 住房建設速度遠超舊金山

舊金山長期面臨提供居民足夠住房的挑戰，住房建設速度也大幅落後奧斯汀、西雅圖。（Getty Images）

舊金山 長期面臨提供居民足夠住房的挑戰，高薪科技業人士湧入，住房不足情況加劇，價格飆漲，許多當地工作者被迫住到其他地方；然而，與奧斯汀、西雅圖 等其他快速發展科技中心相比，舊金山住房建設速度大幅落後。

根據美國人口普查的住宅建築許可數據顯示，自2015年以來，奧斯汀與西雅圖批准通過建築許可的人均住房數量，超過舊金山三倍以上，專家表示，舊金山住房建造障礙包括當地團體反對、地理限制與複雜的監管流程。

「紀事報」查看15個人口在60萬人至110萬人之間城市的6年建築樓宇許可資料，發現舊金山排名在後半墊底部分。每十萬名居民被批准建造住房單位少於2900戶，舊金山落後哥倫布市，僅勉強超過拉斯維加斯。然而，整體而言，聖荷西及底特律批准的住宅建築許可證數量最少，奧斯汀、西雅圖與丹福則位居榜首。

賓州大學華頓商學院房地產與財務教授吉尤科( Joseph Gyourko）表示，舊金山住房供需嚴重失衡，沒有足夠供應滿足需求，只會推高價格。住房價 格確實高，因為這座城市無法建造滿足需求的必要住房，導致房價與租金飆漲，中產階級人口無法負擔新的生活成本。

其他科技核心城市面臨類似挑戰，但一直更積極應對。儘管舊金山與奧斯汀在2010年的人口規模相似、約有80萬人，但自2010年以來，奧斯汀允許超過建造13萬3000個住房單位，舊金山僅通過3萬7500間住房。奧斯汀目前人口比舊金山多超過十萬人，西雅圖人口增長速度也比舊金山快。

專家指出，奧斯汀住房建造數量多過舊金山的原因包括更大擴展空間、較便宜建築成本、較不嚴格住房監管法規；西雅圖也比舊金山有更多空間可建造住房，並受益於更簡化的建築審批流程。戴維斯加大法律教授與土地使用研究員艾爾曼多夫（Chris Elmendorf）表示，舊金山住房建造率相對低於其他城市，因開發成本太高，包括繁瑣且不可預測的許可程序，以及特別不同的監管要求與費用。

不過，快速的住房建造並不能保證住房成本不會上漲，儘管奧斯汀在住房建造能力優於其他城市，但仍不足以滿足住房高需求與房價高漲情況。專家認為，開發商建造高級建案提供給高薪員工，導致住房負擔能力的差距。