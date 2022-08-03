全國安全夜 警民同樂促社區緊密

布里德主動和居民交談，分享喜悅。（本報記者／攝影）

一年一度的「全國安全夜」（National Night Out）警民同樂活動本月2日下午正式在全美各地展開，該節日目的是在加強民眾與執法機構的友誼，創造更安全、關係更緊密的社區。舊金山 市長布里德、警長史考特、縣警長宮本、地檢長謝安宜等城市領袖下午來到費爾摩的非裔 社區，與當地社區民眾共同享受快樂時光。

下午4時Ella Hill Hutch社區中心前的草坪已經熱鬧非凡，孩子們登上警用越野車、消防車上嬉戲，當地警員在巨大的烤爐前製作熱狗，分發給當地居民，警用馬匹佇立在正中央的位置，吸引著許多躍躍欲試的孩子們。

現場的氣氛隨著市長的到來進入高潮，布里德主動和居民交談，分享喜悅。她表示，很高興在這裡看到許多和她一起長大的朋友，她已經參加全國安全夜活動多年，這樣的活動很有意義，把社區聚集在一起，討論社區安全和發展。

警長史考特表示，全國安全夜是一個特別的節日。「這個節日的目的就是拉近社區和警察 的距離，這不是一天就可以完成的，每一天我們的警員都在做相同的事。」史考特說，「這樣的活動提升了每個人的能量，並將社區聚集在一起。我們在這裡的共同目標，就是讓社區變得更好。」

舊金山警察委員暨合和總會館主席余健全表示，活動的意義在於邀請居民走出家門，和市長、警長會面進行交談，讓每一個人都覺得安全。