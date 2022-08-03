聖他克拉拉縣公園動物壁畫 白向飛偕學生繪製完成

白向飛和學生在繪製壁畫（圖片取自縣府官網）

今年夏天，聖他克拉拉縣公園和娛樂部門與非營利組織CompassPoint Mentorship合作，在Alviso Marina和Stevens Creek縣公園創作以野生動物為主題的壁畫。由灣區 藝術家白向飛（音譯）、當地青年和社區志願者繪製的戶外藝術將於8月初完成。

白向飛是社區組織從Alviso遊艇俱樂部的夏令營項目中挑選出來的，同時還讓學生畫家協助壁畫的繪製，共同完成了這件藝術品。

Alviso Marina公園的壁畫圍繞著公共廁所建築的四個側面，可以看到公園內和周圍風景如畫的風景和野生動物。建築物的一側描繪了海豹、麝鼠和鹽收穫老鼠的濕地和圖像。在其他牆上，公園遊客可以看到明亮的藍天和白鵜鶘或北鷂飛行的圖像。

8月的第一周，白向飛在Stevens Creek公園開始繪畫時，公園遊客將有獨特的機會觀察第二幅壁畫的創作。這件藝術品將描繪公園內各種林地後面連綿起伏的丘陵的美景。這幅畫中將突出展示各種野生動物，例如黑尾鹿、樹棲蠑螈，以及該公園的一種特色鳥類American Dipper。

聖他克拉拉縣公園和娛樂部主任羅查（Don Rocha）說，「這些壁畫不僅可以美化環境，還是公園作為野生動物棲息地的名片，有助於遊客欣賞我們縣公園的自然資源和野生動物資源」。

CompassPoint與 County Parks 合作設計了壁畫，並為這項工作籌集了資金。 CompassPoint的執行董事 Catherine Liu 表示，「壁畫不僅僅代表了藝術品或夏令營學生的教育 體驗。當我們的學生舉起畫筆時，他們正在與周圍的社區建立聯繫，並學習如何才能成為環境的好管家」。

為Alviso壁畫提供資金的主管， 聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）表示，「感謝公園和CompassPoint Mentorship帶頭開展了這個令人興奮的項目，感謝Valley Water、Green Waste和AlphaX的捐贈使這幅戶外藝術品成為可能。通過這些合作夥伴的幫助，我們這些獨特的藝術品才能栩栩如生，在未來幾十年裡得到公園遊客的讚賞。」