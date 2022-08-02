台美人乒乓球賽 50選手決高下

北加州台灣同鄉聯合會2022年台美人乒乓賽圓滿舉行。（僑教中心提供）

北加州 台灣同鄉聯合會在聯合會所在中心舉行2022年台美人乒乓球賽，來自各大鄉會代表，共50名選手分成6隊，分別進行男單、女單、男雙、女雙及男女混打，經過一整日激戰順利完成全部賽事，並進行頒獎典禮。

駐舊金山辦事處處長賴銘琪伉儷、北加 州台灣同鄉聯合會會長林政原、東南灣台灣同鄉會會長陳義志、東灣台灣同鄉會會長張良瑞、中半島台灣同鄉會會長莊淑怡，北加州台灣長輩會會長高逞陽、北美洲台灣婦女會北加州分會會長吳碧蕙、矽谷 台灣同鄉會會長張正邦，以及參賽選手及親友家人全部約100多人參加。

賴銘琪致詞時表示，乒乓球（ping-pong）是結合速度與力量的運動，弧線、落點千變萬化引人入勝，「剛剛在現場看到各位參賽者你來我往如行雲流水、風馳電掣，優勝者都是經過數輪交鋒才辛苦產生，對所有參賽者努力拼搏的運動精神致上敬意。」

林政原表示，感謝僑委會支持讓鄉親可以無畏風雨，提倡運動，強健體魄，讓同好者以球會友，同時也促進台灣人社團間情感交流。

今年共有6隊報名參加，經過一天激烈的比賽，由迦南教會奪下團體冠軍。