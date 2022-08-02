國際領袖基金會峰會 灣區多人參加

國際領袖基金會舉辦峰會，培養亞裔領袖。（國際領袖基金會提供）

國際領袖基金會（ILF）和亞美企業組織聯盟（CAABO）合作，日前在華府舉辦2022ILF領導力及企業高峰會議。今年特邀嘉賓包括馬里蘭州 州長Larry Hogan、前交通部部長的趙小蘭 ，以及李昌鈺博士等人，來自各地的傑出亞太裔企業及社區領袖、企業家，以及國際領袖基金會學員等共有將近400人出席。

國際領袖基金會指出，這場領導力及企業高峰會議的主旨是為培養亞太裔下一代傑出領袖，頒獎典禮就是希望表揚亞太裔社區中的傑出表現。獲獎者能夠為下一代年輕領袖樹立可以遵循的榜樣，讓大家看到亞太裔在主流社會中茁壯的景象。灣區也有不少人與會，國際領袖基金會舊金山共同主席陳鈞亞、ILF財政委員會主席陳潤吾（Ray Chen）、展望未來基金會創辦人梅毅端、世界台灣商會聯合總會榮譽總會長林貴香、AABC基金會共同創辦人陳朝全、賴淑娜、AABC 基金會理事長高蕙玲、美亞國際商業銀行執行顧問侯秀玉、盧慧瑤、王燦堃都前往參加。

會議中也安排趙小蘭和國際領袖基金會創辦人董繼玲爐邊談話。趙小蘭在會上分享天下文化出版的新書「破浪者哲學 - 船王趙錫成與夫人朱木蘭的人生智慧」，提到戰亂劇變淬煉出的格局，東西文化並蓄的胸懷是船王趙錫成伉儷送給年輕人最珍貴的禮物。趙小蘭介紹，父親趙錫成是勤儉向上的農村子弟，而母親朱木蘭是溫婉聰穎的名門閨秀，父母攜手在大時代中揚帆勇闖，以堅強意志、克服求學、別離之苦，勇敢面對創業挑戰，「他們兩人抱持修身齊家、慷慨奉獻、行動積極的準則，走過的人生精彩如同電影故事，鼓舞著一代又一代年輕人開創屬於自己的新時代。」

國際領袖基金會是一個非營利組織，推動亞太裔社區參與公眾事務，培養領導能力，並且促進經濟繁榮。基金會的使命是培養具有公共事務思維的未來亞太裔領袖，從2000年成立以來，基金會已為1萬多名亞太裔學生提供獎學金，並且也資助領袖人才培育，職場規畫以及德智體群均衡發展等項目。

另外，包括美國貿易大使戴琪（Katherine Tai）、美國駐聯合國大使盧沛寧 (Christopher P. Lu）、聯邦眾議員 趙美心、聯邦眾議員Young Kim、聯邦眾議員孟昭文、聯邦眾議員Michelle Steel、佛利蒙市長高敘加、馬里蘭州參議員林立圖（Clarence Lam）、Susan Lee、馬里蘭州眾議員齊麗麗（Lily Qi）等人也參加今年年會。

總統拜登在賀函中指出，美國亞太裔在美國的歷史中扮演至關重要的角色，亞裔無論在政府工作代表國家、開創新事業、獲得奧林匹克獎牌，以及支持民權等方面都有許多傑出表現。亞太裔以其多元族裔，語言和經驗，讓美國人更加自豪，並豐富、茁壯了美國。然而，亞太裔社區面對的暴力，仇外心理及種族主義等行為日益增加，而這些攻擊不符合美國的基本傳統，政府一定會確保仇恨暴力在美國時沒有生存空間，感謝國際領袖基金會長期的貢獻。