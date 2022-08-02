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馬兆明提案：Great Highway變周末人行道

記者王子涵／舊金山報導
紐約時報將Great Highway列為2022年世界上52個最值得去的地方之一。（記者王子涵／攝影）
紐約時報將Great Highway列為2022年世界上52個最值得去的地方之一。（記者王子涵／攝影）

舊金山市議員馬兆明（Gordon Mar）7月31日提出一項議案，將靠近大洋灘（Ocean Beach）的Great Highway變成專供民眾周末和節假日步行的無車道，該法案將試行三年，之後市議會再進一步研究其道路用途情況。

該道路夾在Lincoln和Sloat大道之間，如果議案被市議會通過，將持續至2025年底。在此期間，舊金山交通局和娛樂與公園部門將收集該路的重要信息，包括訪客使用數據和交通狀況等，同時向市議會提出未來的長期計畫建議，並聽從民眾意見反饋。

「Great Highway法案是一個雙贏的解決方案，在周末和節假日作為步行長廊可最大程度滿足步行者，同時在工作日也能夠滿足開車需求。」馬兆明說，「每月200萬民眾專程前往這條大道，足以說明它對社區空間、市民活動、城市交通和休閒娛樂所提供的巨大價值。我很自豪能夠在保持道路用途的同時，應對氣候變化所帶來的挑戰。」

舊金山灣區計畫和城市研究組織（SPUR）所制定的海灘規畫書中提到，政府需要妥善監督海岸線的改進，以應對氣候環境變化，其中包括對Great Highway的改進建議。

受海平面上升和海水腐蝕等負面影響，市府已經計畫在2024年永久禁止車輛駛入Sloat大道以南、Great Highway延伸路段。馬兆明此次提出的法案就是在為未來做過渡，因為沙子經常會隨風吹到道路上，馬兆明還在法案中特別要求城市部門對此提出解決建議。

2020年4月，因為新冠疫情，舊金山市議會暫時關閉Great Highway四條車道供行人使用。短短一個月內，訪問這裡的人們超過200萬人，平均每天有3700人次；紐約時報也將其列為2022年世界上52個最值得去的地方之一。2021年8月15日，市長布里德（London Breed）與馬兆明達成協議，將道路關閉時間改為周末，以及節假日。

紐約時報將Great Highway列為2022年世界上52個最值得去的地方之一...
紐約時報將Great Highway列為2022年世界上52個最值得去的地方之一。（記者王子涵／攝影）

舊金山 紐約時報 疫情

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