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華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

才批徐安 市議長華頌善也爆歧視失言 N字頭辱非裔縣警

記者李怡／舊金山報導
華頌善(右)過市府安檢時失言惹爭議。（記者李怡／攝影）
華頌善(右)過市府安檢時失言惹爭議。（記者李怡／攝影）

一直強烈要求華裔教委徐安下台的舊金山市議會主席華頌善（Shamann Walton），近日在市政廳安檢處與一名非裔縣警職員對話時，多次使用N字頭字眼，還當眾質問職員「你知道我是誰嗎？」被媒體曝光，被指華頌善批評徐安但自己也歧視非裔，是雙重標準。

林姓華裔民眾表示，在徐安失言事件中，華頌善多次強烈要求徐安辭職，並稱對非裔社區不尊重；那他自己也未尊重非裔（儘管他本人也是非裔），且用歧視性的字眼，是否應辭職處理呢？

對此舊金山市長布里德向本報回應稱，徐安與華頌善這兩件事情的性質是完全不同的，徐安是因她對社區種族文化的不敏感，且她立即與社區溝通做了道歉。但華頌善作為議長，一個有權力的人，對市府員工說出種族歧視的話語，更需要得到適當解決。

「舊金山紀事報」通過市府公共紀錄，取得由舊金山縣警局副局長恩格拉（Joseph Engler）6月26日所寫的備忘錄。備忘錄是寫給縣警局長宮本（Paul Miyamoto）和市府人力資源局長艾森（Carol Isen）的，內容是關於上月24日早上，華頌善通過安檢時，因被要求脫下皮帶通過金屬安檢門而動怒，多次使用英文字母N開頭的歧視字眼，侮辱該名非裔縣警職員；並當眾質問職員，「你知道我是誰嗎？」

當被縣警辦公室問及有否用N開頭的字眼時，華頌善承認說了多次；本身是白人的縣警局副局長恩格拉告訴對方不應使用，並表示，「我不容許任何人對我的下屬用那個詞。」

6月29日，市府人力資源局長艾森撰寫保密備忘提到恩格拉向她報告此事，包括他對華頌善言詞冒犯的訓斥。但艾森稱，除非有員工或第三方提出投訴，否則該備忘檔案維持保密，不得調用。

目前涉事職員同意以「布特勒」（Emare Butler）的名字，並以個人身分接受「紀事報」的訪問；他透露當時華頌善還作出言語恐嚇，「你應該不知道我是誰吧，我會給你好看。」

布特勒事發後被調往其他崗位避免接觸華頌善；他稱自己只是打工仔，又指事件繼續影響他的心情，甚至多次請病假和尋求牧師幫助。

舊金山縣警辦公室對此事向本報回應稱，已經採取積極措施支持員工，不會容忍種族主義、貶損或不專業的言論發生。縣警辦表示，縣警職員當時只是在例行公事，且事情發生後，他表現出專業的工作精神和得體的處理方式。

華頌善發出聲明表示，恩格拉的備忘錄誇大且充滿惡意，是對他要求縣警提高透明度和問責度的報復行為。

非裔 舊金山 種族歧視

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