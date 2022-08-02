討論徐安懲戒 金山聯合學區今議決 多個重量級政治團體促辭職

舊金山學區教委會2日將召開特別會議，討論是否對徐安做出懲戒。（取自推特）

針對華裔學區 教委徐安（Ann Hsu）對非裔和西語裔家長發表的種族主義言論，舊金山 聯合學區委員會2日將召開一場特別會議，以決定是否對徐安做出懲戒。

自徐安的言論在7月下旬曝光以來，徐安遭受到一連串批評，多個重量級政治團體也要求她辭職。

在填寫候選人問卷回答有關邊緣化學生的教育問題時，徐安回答，「不穩定的家庭環境」和「缺乏父母鼓勵專注學業」是教育非裔和西語裔學生時面對的最大挑戰。包括舊金山教師工會、全國有色人種協進會舊金山分會（San Francisco NAACP）、舊金山民主黨、多位市議員和其他組織，都因此要求徐安辭職。

徐安後來承認她的說法「存在固有偏見」，她修改了回答，自此展開了她的道歉之旅。

在舊金山選民2月罷免三名學區教委後，徐安獲市長布里德（London Breed）任命為新教委。布里德和罷免教委運動支持者雖然批評徐安的言論，但未要求她辭職。

在舊金山學區準備在2日召開特別會議前夕，300多人連署了一封支持徐安的信函，表示不認為徐安應該辭職。

由包括華裔民主黨俱樂部（Chinese American Democratic Club）、AsianAmericanVoters.org和華裔家長諮詢委員會（Chinese Parent Advisory Council）在內的人士在這封信上說：「我們知道她犯了錯，然而，是人都會犯錯，而且我們知道，她並沒有任何惡意。她已經為她說的話負責、道歉，承諾會透過傾聽、加強自己的認知、在教委會採取重要行動來彌補過錯。」

根據包括主席林謙悅（Jenny Lam）在內的教委會領導人所提出的議程，教委會將「討論、考慮、決定是否對徐委員做出懲戒，或採取其他適當行動」。

議程內容說：「根據教委會領導層的判斷，徐委員最近發表的書面聲明破壞且違背了教委會的信念。本教委會的信念是：當學生失敗時，我們作為一個學區負有最大的責任，同時，無論學生的族裔、居住郵區、家庭收入為何，每一個學生都有機會成功。」