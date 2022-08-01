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聖荷西市長選戰 有希望打破東西對立

編譯組╱灣區7月31日電
今年聖荷西市長選戰有望打破東西對立。圖為聖荷西市政廳。(美聯社)
今年聖荷西市長選戰有望打破東西對立。圖為聖荷西市政廳。(美聯社)

聖荷西過去市長選戰一般都是東、西對立，以穿越市區的101號公路為界，分成東、西兩大社區。一般而言，西聖荷西居民生活較為富裕，政治立場溫和。東聖荷西居民以有色族裔為主，平均家庭收入低。由於東聖荷西選民投票率偏低，過去16年間，溫和重商的候選人如喬可力 (Chuck Reed) 與李卡多 (Sam Liccardo) 能在西聖荷西選民支持下，擊敗工會所支持的對手，贏得聖荷西市長職務。

然而今年情況可能不同，東聖荷西工會所支持的候選人，前聖荷西副市長查維茲 (Cindy Chavez) 目前已突破較為保守的西聖荷西，試圖破解東、西聖荷西對立的歷史狀況，取得聖荷西選民支持。

聖荷西市長候選人查維茲曾擔任過南灣工會執行長，取得東聖荷西工會組織強烈支持。她目前擔任聖他克拉拉縣議員職務。今年11月普選，她將面臨的對手為溫和派市議員馬漢 (Matt Mahan) 。馬漢出身科技與商業背景。

根據矽谷媒體「聖荷西探射燈」 (San Jose Spotlight)分析，今年6月初選，查維茲陣營表現優異，不但贏得東聖荷西選戰，在西聖荷西選戰中也大有斬獲，表現亮麗。第一選區與第六選區初選結果，查維茲亦贏得勝利。

查維茲獲東聖荷西工會支持，初選表現優異。(本報檔案照)
查維茲獲東聖荷西工會支持，初選表現優異。(本報檔案照)

今年6月聖荷西市長初選中，查維茲領先第二名馬漢高達1萬1425票。兩人以初選得票最高的兩位候選人，雙雙進入11月普選。

查維茲在東聖荷西實力堅強，然而引人關注的是，今年6月初選時，查維茲顯然突破東、西聖荷西對立狀況。聖荷西10處市議員選區中，查維茲贏得九處，包括第一選區、第六選區、聖荷西市區，初選總得票數高達6萬5501。

查維茲說，她不認為聖荷西東、西對立。這次選戰結果將會顯示聖荷西商業與勞工對立，東、西兩區對立問題並不存在。她也不希望被歸類為進步派或代表商界利益的政治人物。查維茲認為這種二分法將會限制整個聖荷西發展潛能。

雖然目前情勢對查維茲有利。政治觀察家認為馬漢仍有競爭市長寶座實力。查維茲得到許多重大基金支持，包括舊金山49人美式足球隊、前戲谷領導人集團執行長瓜迪諾 (Carl Guardino) 、實力雄厚的南方工會。今年6月初選中，各政治行動委員會 (Political Action Committee) 已花費120萬基金為查維茲助選。

馬漢取得「矽谷共同利益」(Common Good Silicon Valley) 政治行動委員會支持。矽谷共同利益乃李卡多市長幕僚長里德 (Jim Reed) 所籌設。另從去年12月至今，查維茲已籌募到91萬6000元選舉基金。馬漢籌款總額為90萬元。

裁緊, 留上半身 政治觀察家認為馬漢仍有競爭市長寶座實力。(取自馬漢競選網站)
裁緊, 留上半身 政治觀察家認為馬漢仍有競爭市長寶座實力。(取自馬漢競選網站)

聖荷西 矽谷 足球

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