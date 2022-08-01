中華總會館月會 教委徐安拉票尋求連任

麥德誠(後排站立者)感謝華埠領袖對於罷免前地檢長博徹思的支持。（記者謝潤琴╱攝影）

舊金山 中華總會館7月30日召開月會。舊金山聯合學區教育委員徐安、舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）、華裔退休法官鄧孟詩、市議員競選人雷千紅等人拜訪總會館，並發表講話。

鄧孟詩呼籲華埠 居民以及各領袖，加入8月1日舉行的抗議聯邦眾議長波洛西 （Nancy Pelosi）訪問台灣的遊行。遊行隊伍將前往舊金山聯邦大廈的波洛西辦公室。她稱波洛西的行為是「魯莽的」，並要求其立即取消行程。

鄧孟詩表示，和平是關鍵，無論大家是否支持中國。中國已經對台灣周遭海域進行了封鎖，並部署軍隊進行實彈軍演，屆時兩國關係會十分緊張。波洛西此行對於和平、貿易、經濟等方面沒有好處。

由於其中一位商董在會議中暈倒，中華總會館並未對是否參加一事進行表決。

最近陷入種族歧視風波的教委徐安發表講話，並為自己連任拉票。她表示，自己的前夫就出生在華埠，她的大姑子Helen Chin是劉貴明小學（Gordon J. Lau）的校長。她在11歲移民美國後，在賓夕法尼亞州住了10年，後來到加柏克萊加大完成了工程碩士學位和工商管理碩士學位。

徐安表示，自己的父親和丈夫在新冠期間相繼離世，她便開始參與到學區和教委的工作中。她自上任後的工作成果包括恢復洛厄爾高中擇優錄取製度、終止華盛頓高中壁畫訴訟、通過平衡預算、恢復三所高中的少年預備軍官訓練營等。

徐安說，如果爭取到連任，她將繼續提高學習質量、提供安全的學校環境、監督校區的開支。

麥德誠表示，在從警生涯中他有豐富的打擊仇恨犯罪的經歷。作為兩位公開支持罷免前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）的市議員之一，他感謝華埠領袖、居民的支持。