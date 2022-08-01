聖縣猴痘病例 西語裔／拉丁裔男同志居多

柯迪表示，在可用的疫苗供應有限的情況下，正在盡我們所能為最需要的人接種疫苗。(本報檔案照)

為進一步加強社區中受猴痘疫情 影響最嚴重的群體宣傳，聖他克拉拉縣公共衛生部日前公布本縣猴痘病例的種族分布。

在確診猴痘的患者中，與其他地區的情況相似，拉丁裔／西語裔男性的比例較多。在聖他克拉拉縣，西語裔或拉丁裔男同性戀和雙性戀男性的確診病例占了總確診人口的41%（聖縣的拉丁裔人口占中人口的26%）。

根據目前得到的統計數據，大部分猴痘感染者是同性戀和雙性戀男性。拉丁裔和西裔的感染比例比其他種族群體高；每個群體都有可能感染猴痘病毒。

聖縣提醒民眾，任何人都可能感染猴痘，但目前這種疫情主要在男男性行為者中傳播。目前全國的猴痘疫苗 依然供不應求，公共衛生部門收集和分析最易受猴痘病毒影響的種族，以確保在最需要的地方共享資源和信息。

迄今為止，在聖克拉拉縣共39例猴痘病例中，西語裔或拉丁裔患者有21名，非西語裔白人患者有8名，亞裔患者有6名，非裔患者有2名，其他種族患者有2名。聖縣衛生官員稱，目前聖縣的病例數相對較少，隨著發現更多病例，各種族猴痘病患的比例可能會發生變化。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）說，「在疫苗供應有限的情況下，我們正在盡力為最需要的人接種疫苗。我們盡量做到公平，讓所有人都能獲得需要的醫療保健」。

聖他克拉拉縣醫學中心副首席醫療官湯儀（Dr. Jennifer Tong）表示，「我們將準備好在聖縣的露天展覽場（Fairgrounds Expo Hall）場地，等待迎接更多猴痘疫苗，為最民眾接種疫苗。在新冠期間，聖縣已成為優秀疫苗診所的專家，能夠向我們社區居民提供疫苗保護」。

公共衛生部與 LGBTQ+ 社區組織密切合作，接觸目前被認為感染該疾病風險較高的個人，將他們與預防、檢測、治療和疫苗接種聯繫起來。過去一周，該部門在兩家疫苗診所為這些組織轉介的500多人接種了猴痘疫苗。等疫苗供應到位，將開設更多疫苗接種的診所。

聖縣已通過緊急和常規程序要求聯邦提供更多猴痘疫苗，以供縣運營的診所和醫療保健系統為風險最高的患者接種疫苗。自從7月19日聖縣接收到聯邦政府提供的886劑Jynneos猴痘疫苗以後，尚未收到其他猴痘疫苗交付日期的確認。

猴痘是一種由猴痘病毒感染引起的罕見疾病。在接觸前或接觸後不久接種疫苗（最好在4天內，最多14天）可以幫助預防感染猴痘病毒。公共衛生部繼續與 LGBTQ+ 社區合作夥伴積極合作，確保高危人群能夠得到信息並保護自己。