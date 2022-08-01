罹猴痘 他三次掛急診、吃鴉片類藥物止痛 籲加快疫苗接種

民眾呼籲政府加快分發猴痘疫苗。(美聯社）

自7月28日宣布進入猴痘 緊急狀態後，舊金山成為全美首個響應猴痘疫情 的主要城市。然而一名猴痘患者仍然認為市府和衛生局官員在疫苗 接種方面應該發揮更好的領導作用。

舊金山男子沃森（David Watson）表示，在感到身體不適時，以為自己又得了新冠病毒。「除了我的舌頭變得腫脹之外，症狀幾乎和新冠病毒完全相同。」沃森說。

被確診為猴痘後，沃森追溯自己的接觸源，回憶起他與朋友的的一個擁抱和臉頰上的一個吻。「他的臉上有一個病變。我們都認為是一個普通的疙瘩，我現在也有一個，看上去像一個丘疹。」沃森解釋說，「一個擁抱、一個吻，這就是一切。」

目前，沃森已經進了三次急診，開了多次止痛用的鴉片類藥物，但他仍然處於痛苦之中。他形容道：「這就像坐在玻璃渣上一樣，這是我47年以來經歷過最痛苦的事情。」

沃森的丈夫現在也患上了猴痘，他對於疫苗的供應緊缺以及地方、聯邦政府的緩慢反應感到沮喪。「從6月中旬開始，我就一直在申請施打疫苗。然而聯邦政府從5月中旬開始就知道猴痘病毒的存在，這也是讓我最失望的地方。」沃森說。

根據加州衛生局29日公布的數據，91.7%的猴痘患者為同性戀人群、5.6%的患者為雙性戀者；男性占所有病例的98%以上。

沃森認為，政府本應在疫情大流行期間吸取這方面的教訓。他認為，猴痘如同愛滋病重演，這讓他感到羞辱。「我不是通過性接觸的方式感染的，任何人都可以被傳染。」