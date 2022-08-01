罹猴痘 他三次掛急診、吃鴉片類藥物止痛 籲加快疫苗接種
自7月28日宣布進入猴痘緊急狀態後，舊金山成為全美首個響應猴痘疫情的主要城市。然而一名猴痘患者仍然認為市府和衛生局官員在疫苗接種方面應該發揮更好的領導作用。
舊金山男子沃森（David Watson）表示，在感到身體不適時，以為自己又得了新冠病毒。「除了我的舌頭變得腫脹之外，症狀幾乎和新冠病毒完全相同。」沃森說。
被確診為猴痘後，沃森追溯自己的接觸源，回憶起他與朋友的的一個擁抱和臉頰上的一個吻。「他的臉上有一個病變。我們都認為是一個普通的疙瘩，我現在也有一個，看上去像一個丘疹。」沃森解釋說，「一個擁抱、一個吻，這就是一切。」
目前，沃森已經進了三次急診，開了多次止痛用的鴉片類藥物，但他仍然處於痛苦之中。他形容道：「這就像坐在玻璃渣上一樣，這是我47年以來經歷過最痛苦的事情。」
沃森的丈夫現在也患上了猴痘，他對於疫苗的供應緊缺以及地方、聯邦政府的緩慢反應感到沮喪。「從6月中旬開始，我就一直在申請施打疫苗。然而聯邦政府從5月中旬開始就知道猴痘病毒的存在，這也是讓我最失望的地方。」沃森說。
根據加州衛生局29日公布的數據，91.7%的猴痘患者為同性戀人群、5.6%的患者為雙性戀者；男性占所有病例的98%以上。
沃森認為，政府本應在疫情大流行期間吸取這方面的教訓。他認為，猴痘如同愛滋病重演，這讓他感到羞辱。「我不是通過性接觸的方式感染的，任何人都可以被傳染。」
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