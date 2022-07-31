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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

反仇恨亞裔 華人應深化參與主流 發揮政治影響力

記者李榮／專題報導
在仇亞的浪潮下，華人遭受仇恨犯罪時有所聞，也激起很多人起身抗議。（記者李榮／攝影）
在仇亞的浪潮下，華人遭受仇恨犯罪時有所聞，也激起很多人起身抗議。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎疫情爆發後，全美各地爆發連串的仇恨亞裔事件。根據美國極端主義與仇恨犯罪中心的資料，全美16座主要城市的仇亞犯罪率，相對於疫情前上升149％。而如果算上那些只是騷擾或歧視，還夠不上「仇恨犯罪」層級的仇亞「事件」，更上升超過300％。

★排外心理 亞裔成出氣筒

這股仇亞犯罪背後，除了一般人們認為的前總統川普多次公開指稱病毒起源於中國，導致大眾將對疫情的恐懼與不滿發洩在華裔、進而擴散到亞裔之外，更深的原因在於美國長期一直存在的「排外心理」。也就是誰先來？誰後到？這裡是誰的家？而向來安靜的亞裔，難免成為種族衝突下的出氣筒。

家住聖荷西的華人Derek Chang就指出，即使在移民幾乎佔多數的矽谷，疫情之後，他與朋友也都碰過幾次或許稱不上是仇恨事件，但確實是「有感的不友善」。最明顯的是，一次在戶外的工作聚會中，不太熟的同事看到他接近，居然帶著有些嫌惡的眼神對著他高喊「Hey, Social distance!」

可是，那位同事的另一側，明明站著一位距離上更接近的同組白人。

美國長期一直存在的「排外心理」。也就是誰先來？誰後到？這裡是誰的家？（記者李榮／...
美國長期一直存在的「排外心理」。也就是誰先來？誰後到？這裡是誰的家？（記者李榮／攝影）

★仇亞事件 易被大事化小

面對頻繁的衝著亞裔而來的犯罪，佛利蒙市史上第四位華人副市長、現任市議員邵陽表示，在針對亞裔仇恨犯罪的背景之下，亞裔自己的團結非常重要。尤其是，亞裔在美國的貢獻也應該被多宣揚，才能進一步促進主流社會的了解與肯定。

他認為，許多人把亞裔被仇視的問題聚焦在疫情發生之後，但仇視與歧視及不公平的情況早就存在。更何況從另一角度來說，亞裔被視為模範族裔的背後，事實上很多主流也不將亞裔視為其他少數族裔一樣，表面上好像是保護，但事實上等於讓亞裔在美國「身分不明」。

他舉例，很多人的刻板印象是亞裔地位「已經夠好了」，但亞裔作為少數族裔，當然應符合所有聯邦政府對於少數族裔的保護。對於亞裔地位不明，以及長久以來對亞裔既定的刻板印象，何嘗不算是一種系統性的歧視？例如，佛利蒙市長高敘加曾公開在全國市長聯盟上提問「究竟亞裔算不算少數民族？」卻沒有人正面回答。他自己也曾在佛利蒙議會上問過同樣的問題，現場一樣鴉雀無聲，「在任何一個場合畫上納粹符號，肯定被認定為仇恨事件。然而很多時候，仇亞的事件卻總被大事化小，久而久之對於亞裔地位的保障就更不利。」

★彰顯貢獻 提升亞裔地位

彰顯亞裔在美歷史上的貢獻，是提升亞裔在美地位一個重要途徑。全美各地都有人在教育系統中努力。洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區委員張琛就表示，自己於加州亞太裔學區委員會擔任會長時，在2020與2021年就積極推動將亞太裔在美國的事蹟納入中小學教科書，「因為連很多ABC都不見得知道亞裔祖先在美國的歷史」。大華府台灣商會前任會長、僑務委員白越珠也透過遊說州長，讓馬里蘭州政府將亞太裔的文化歷史加入課綱中，畢竟美國歷史中對於亞裔貢獻隻字不提的情況，應被修正。

另一方面，對主流社區的實際參與同樣重要。設立於1883年的紐約中華公所，當初成立的原因就是因為美國在1882年通過「排華法案」限制中國移民，因此在地華人組織起來捍衛權益。來自台中的中華公所前主席于金山，上任時正好是美國疫情最嚴峻的2020年初，當時中華公所總共才七人，卻動員多位志工，在紐約市政府仍關門無法服務時，他們成為社區物資轉運站。一方面發便當，維持社區居民基本生計，另一方面拿著台灣捐助「Taiwan Can Help」的防疫物資，發送到各界。在「國難」時身先士卒的精神與作為，讓紐約市長將2月25日定為「于金山日」，表揚他和中華公所對美國社會的貢獻。

在美國爆發新冠肺炎疫情初期，台灣就捐贈不少防護設備。圖為時任駐舊金山台北經濟文化...
在美國爆發新冠肺炎疫情初期，台灣就捐贈不少防護設備。圖為時任駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟（左起），代表捐贈口罩給加州政府，由副州長康伊蓮接受。（經文處提供）

★防疫送暖 台美人幫大忙

台僑方面，各地台美人社群也在美國疫情蔓延時，憑藉在故鄉台灣的人脈，募集到各種物資來協助美國，以「Taiwan can help」（台灣能幫忙）的精神送暖各界。台灣能幫忙的行動，其實間接影響後來在台灣疫情爆發後，得到美國社會、尤其政界的協助。灣區、以及美國各地的許多台灣背景的社團、商會與駐外單位，都參與了當時「Taiwan can help」的防護設備捐贈行動。

舊金山灣區台灣商會前會長周信結就指出，中共的打壓下，台灣在爭取國際外交空間上非常艱鉅。然而，「Taiwan can help」行動出於一片真心。台僑透過民間人脈打入主流、樹立形象，對台灣的助益很大，更是軟實力的展現。

其實，台灣在國際政治與外交上的處境艱難，但民間一直是與美國主流重要的溝通管道，大批僑領與商會領袖都透過影響力遊說美國政府，最後讓美方率先提供疫苗給台灣。在疫情中互相結下的「情份」成為台美往來的助益，強化雙邊關係。

華裔在美國爭取平等地位上，還有很長的路要走。（記者李榮／攝影）
華裔在美國爭取平等地位上，還有很長的路要走。（記者李榮／攝影）

★踴躍參政 立法防治犯罪

當然，實際的政治參與影響又更為直接。面對疫情後仇亞浪潮，台裔眾議員孟昭文、劉雲平等人所倡議的「反新冠仇恨犯罪法」，在國會參、眾兩院以壓倒性票數過關。孟昭文也倡議在已經有拉丁裔、非裔等博物館後，也應設立「亞太裔博物館」，該項提案也同樣獲得參眾兩院通過。

劉雲平則一直認為，美國立國以來，社會中一直潛伏對亞裔的偏見進而成為歧視，連他自己都深有所感。因此他在國會提出反仇恨犯罪法案，從聯邦政府開始追蹤仇恨犯罪，要犯罪者付出更高代價，而不該是息事寧人，應提高民眾對仇恨犯罪及仇恨事件的警覺。

美國社會看似是一座民族熔爐，但族裔之間的差異與特色卻又清晰分明。台美人過去在美國社會從上一代耕耘，到這一代晉升主流，很多成為各界菁英。在疫後仇亞浪潮下，發揮政治影響力成為立法的主要倡議者，是一條發聲的路，也開拓台美人在美國主流社會的實力與能見度，推廣自己的文化特色與價值信仰。

其實，這股政治參與力量，一方面在美國社會內部能促進族群相互了解，並產生防治犯罪的效果。另一方面，回望故鄉，將來當討論與台灣有關的法條時，也能展現出護航與捍衛的力道，連結兩地深化各領域的合作。

仇亞犯罪浪潮讓台美人以及所有的華裔和亞裔更加認識到，過去，不得已只能努力賺錢在美求生存，但是現在必要深入美國社會，參與主流社會的活動和運作，如選舉，志工服務，等等，這樣才能真正掌握並發揮影響力。

亞裔 疫情 仇恨犯罪

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