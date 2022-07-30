總領事張建敏：中不惜代價保領土完整 台灣是最敏感問題

歡迎中國駐舊金山總領事張建敏晚宴暨「美中關係的挑戰與機遇」論壇28日晚舉行。（記者劉先進／攝影）

歡迎中國駐舊金山 總領事張建敏晚宴暨「美中關係的挑戰與機遇」論壇，28日晚在南舊金山舉行。適逢聯邦眾院 議長波洛西 （Nancy Pelosi）可能訪台的非常時期，張建敏沒有明確提及此事，但表示，台灣問題是最重要和最敏感的問題，中國將盡最大努力爭取和平統一，但在最壞的情況下，將不惜一切代價保持領土完整，維護國家主權。

中國駐舊金山總領事張建敏表示，台灣問題是最重要、最敏感的問題，中國將不惜一切代價保持領土完整。（記者劉先進／攝影）

張建敏並表示，希望這個資訊能夠非常清楚地傳達給國會的某些成員，希望雙方能夠為共同利益，為整個世界的和平與穩定、發展和繁榮而共同努力。

美國潮商基金會主辦此次活動，舊金山前市長勃朗（Willie Brown）作為主講嘉賓，美國潮商基金會理事長林志斯（Louis Lam）、全美亞裔聯合會主席黃錦斻（Joel Wong）、灣區多位民選官員等200人參加活動。

談中美：美玩替罪羔羊遊戲

張建敏表示，中國國家主席習近平在與美國總統之前的所有談話中早就提出，需要按照三個原則來正確處理中美關係：相互尊重，和平共處，合作共贏。習主席和美國總統拜登剛通過電話。習主席說，兩國和全世界的人民，都期望中國和其他國家，在確保世界和平安全、促進全球發展、繁榮方面發揮主導作用。「為了改善關係，重要的是在相互尊重的基礎上，從對話和討論開始。基辛格博士明智地告誡說，如果我們把對方看作是主要對手，就會出現自我實現預言的方案。如果中國被美國視為，最嚴重的、長期的挑戰，那麼你很可能會落入陷阱，把一個非常好的朋友和夥伴變成未來的敵人。我們兩國本應進行富有成效的合作，共同應對全球挑戰。」

張建敏說，自從川普政府以來，出現很多錯誤資訊、無理和無端的指控。中國一直是不健康舉動的受害者。「很多事情被政治化。一些政治家被意識形態化了，玩耍替罪羔羊的遊戲爐火純青，以至於他們為了政治正確，在針對中國方面你追我趕。」

中國駐舊金山總領事張建敏(右)和舊金山前市長勃朗(左)，在論壇上分析美中關係的挑戰與機遇。（記者劉先進／攝影）

談交流：中美體育增進理解

他表示，儘管疫情等原因造成困難，仍然有31萬中國學生在美國學習，許多美國學生也一直期待作為交換生去中國，或加入一些寄宿家庭，以更多了解中國和中國文化。「年輕人相互接觸，探索不同事情，豐富認知。這種包容性和多樣性，特別是在年輕人中，將讓中美關係有更好的未來。」

張建敏回憶，最近去西雅圖訪問一高中，教美國孩子如何打乒乓球。他們一開始很害羞，但過了一會兒，在他演示一些有難度的技巧後，孩子們很驚訝，興趣頗大，想和他練習。「我也有機會看了勇士和塞爾蒂克的總冠軍賽，在籃球方面，我們也要向美國學習很多。中國國家女子足球隊抵達舊金山，這支球隊水準一流，有了這些人民之間的交流，會有更多的理解和更緊密的友誼。」

談台灣：中國盡力維護主權

最近，聯邦眾院議長波洛西可能訪台的計畫引發中國強硬反對；張建敏在論壇中並未直接提及此事，但表示，中美三個聯合公報是一個嚴肅的國際承諾。

「我們真的希望這樣的承諾，一個中國的政策得到執行。有時美國正在使用雙重標準，台灣問題是最重要和最敏感的問題，它涉及中國的主權和領土完整。歷史展示，美國曾經做了什麼，或者說當時的美國總統林肯，為保持國家的完整做了什麼。」

「中國將盡最大努力爭取和平統一，但在最壞的情況下，將不惜一切代價保持中國的領土完整，並維護國家主權。希望這個資訊能夠非常清楚地傳達給美國國會的某些成員，希望雙方能夠為共同利益，為整個世界的和平與穩定、發展和繁榮而共同努力。我仍然很樂觀，在努力工作。」