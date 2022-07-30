政治介入? 台美少棒隊聖荷西比賽 臨場叫停

選手在休息區前繪製台灣國旗圖案，高喊加油。(記者熊移山／攝影)

來自台灣的貝比魯斯少棒隊，原本預定29日周五下午5時，在聖荷西市與美國少棒聯盟59區球隊聖他特瑞薩少棒全明星隊（Santa Teresa Little League All Star）進行友誼賽。但就在比賽開始前一個半小時，美國少棒聯盟突然通知，美國球隊不能與來自台灣的少棒隊進行比賽。這個突如其來的消息，讓雙方球員及工作人員一陣錯愕。在對方總教練居中協調後，雙方改以打威浮球(Wiffle Ball)取代棒球。這臨時的「禁賽」，是否因為政治力介入，到記者截稿前，尚無法證實。

負責接待台灣少棒隊的僑社團體之一文體會會長高椿惠表示，目前對方的說法是，Santa Teresa Little League All Star屬於美國少棒聯盟球隊(Little League District 59 Intermediate Champion)，因此球隊所有的比賽，都必須經過聯盟核准。而貝比魯斯台灣代表隊屬於國際隊伍，所以還必須通過國際聯盟批准。但是，一直到29日東岸總部下班前，都還沒收到國際聯盟核准的通知，所以只好臨時喊卡。

駐舊金山 台北經濟文化辦事處第一時間接獲通知後，也立即協助透過管道聯繫國際少棒協會，但因為東岸總部已經下班，無法聯繫到相關窗口。

為遵守聯盟規定，Santa Teresa Little League All Star總教練想出一個折衷的替代辦法，讓雙方球員打威浮球，也就是改良過的安全類棒球。它的規則與棒球幾乎一樣，「球」是空心的塑膠球，即使是打到頭部，也完全不會造成任何傷害，守備球員也不需要戴棒球手套，徒手就可以開始比賽。

威浮球，也就是改良過的安全類棒球。它的規則與棒球幾乎一樣，「球」是空心的塑膠球，即使是打到頭部，也完全不會造成任何傷害，守備球員也不需要戴棒球手套。(記者熊移山／攝影)

台灣少棒教練田家安表示，通常，政治力會介入運動多是國際賽事，而此次只是一個社區型的練習賽，因此希望外界也不要過多猜測。他也不希望，因為這場練習賽給對方球隊造成不必要的壓力。

田教練補充說，看得出來對方球隊的誠意，除了將場地提前整理，還幫台灣隊休息區前繪製台灣國旗圖案在地上。這個狀況對孩子們也算是一種機會教育。

選手們雖然覺得可惜，但是對這種新鮮的「玩」棒球方法，也是打得津津有味，第一局就率先贏得兩分。由文體會、世界華人工商婦女企管協會、北加州 台灣工商會召集的上百名僑胞，也在現場大聲加油助陣，讓一開始尷尬的氣氛減緩不少。

接下來，台灣少棒在灣區 還有四場練習賽，但高椿惠表示，因為對手都不是棒球聯盟隊伍，而是屬於一般校隊，所以不會再遇到類似狀況。