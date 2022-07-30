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議員邵陽爭連任：佛利蒙每年獲評最幸福城市

記者李榮／佛利蒙報導
邵陽正式遞表，準備參選連任。（邵陽提供）
邵陽正式遞表，準備參選連任。（邵陽提供）

現任佛利蒙市議員邵陽（Yang Shao）本屆任期將屆滿。他已於本周正式提交競選申請，開始連任佛利蒙市第四區市議員的競選活動。

邵陽表示，在困難時期佛利蒙更需要經驗豐富且堅強穩定的領袖，「是市民的信任讓我有幸擔任四年市議員為佛利蒙市服務。邵陽從未停止為大家而戰，我會信守諾言。在史無前例的新冠疫情和社會動蕩中，邵陽保障了用於加強公共安全服務的資金，通過改善道路、公園和社區設施提高了大家的生活質量，保持了平衡的預算，並使佛利蒙市每年都評為美國最幸福的城市！」

邵陽指出，新冠肺炎疫情之後全美各地都出現連串的問題，而面對佛利蒙經濟復甦、住房和無家可歸者議題、財務可持續性和犯罪率上升等挑戰，他會繼續過往的經驗與路線，守護華裔選民的價值觀。

第一代移民邵陽來自安徽合肥，畢業於中國科技大學，1990年代到美國讀書，在哈佛大學拿到博士學位，後來在生物製藥行業工作了25年，也曾擔任法院的翻譯。在當選市議員之前，他也曾是佛利蒙聯合學區的學區委員。邵陽指出，生物製藥行業的工作必須具備創新和分析技能，也讓自己能勝任市議員的職務。另外，邵陽也是台灣女婿。

邵陽過去曾贏得包括加州第25區議會的「社區英雄」榮譽。聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）、阿拉米達縣議員賀伯特（David Haubert）、佛利蒙市長高敘加（ily Mei）、市議員瓊斯（Rick Jones）等社區人士也背書支持邵陽擔任市議員。

邵陽指出，佛利蒙是非常宜居的城市，而且近年來每年都被評選為美國最幸福城市。例如，理財網站WalletHub月前公布2022年美國最幸福城市排行榜，佛利蒙就高居榜首。該排行榜是使用30項幸福指標，包括憂鬱症罹患率、平均收入增長、每日休間時數，對全美前182大城市進行比較。

疫情 學區 加州

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