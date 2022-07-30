專家：強大勞力+科技實力 有助保護灣區經濟免受長期低迷影響

家認為，強大當地勞動力市場與科技產業經濟實力，將有助於保護灣區免受長期低迷影響。(Getty Images)

國內生產毛額(GDP)連續兩個季度下降，引發經濟衰退擔憂，但經濟學家表示，現在下定論尚早。專家認為，強大當地勞動力市場與科技產業經濟實力，將有助於保護灣區免受長期低迷影響。

GDP繼第一季度下降1.6%之後，第二季度同比下降0.9%。下降關鍵因素是庫存累積放緩，例如零售商訂購較少產品補充庫存。與2020年相較，經濟收縮程度溫和許多，當時GDP在2020年第二季度暴跌31.2%。「加州 經濟持續研究中心」主任李維(Stephen Levy)表示，未來數月，經濟可能因通膨、供應鏈問題與烏克蘭戰爭放緩。但是，GDP兩次小幅降及一個月房價 放緩，不是傳統衰退跡象，並未見到持續性危險。

不過，大型科技公司正在減緩招聘並報告盈餘較差。Facebook母公司Meta報告首次季度性收益下降，並計畫削減成本。公司預估今年花費850-880億元，低於先前預測870-920億元，部分原因是招聘人數減少。執行長查克柏克在財報會議表示，似乎進入經濟衰退期，將對數位廣告業務產生廣泛影響，很難預測週期多深或多長。

Apple、Google、Salesforce與微軟也在放緩招聘。但大型科技公司仍擴充主要辦公室，例如Meta在門羅公園的Willow Village計畫；Google在聖荷西靠近Diridon車站的大型園區計畫，也在芝加哥以1.05億元購進辦公室大樓。

全國6月份新增37萬2000個工作、失業率為3.6%。加州6月份失業率降至4.2%、新增1萬9900職位。舊金山 失業率6月份稍升至2.2%。舊金山與聖馬刁資訊業增加了2600個工作，但當地科技公司如Lyft、Tesla、Niantic則正在裁員。

舊金山財務辦公室資深經濟學家漢恩(Asim Khan)表示，聯儲局提高利率以對抗通膨的計畫，可能導致「相對溫和衰退」(relatively mild recession)，但確認這一點為時過早。地區與全國房價6月份也下跌，舊金山辦公室樓宇市場持續於第二季度面對挑戰，有超過五分之一辦公室空置。漢恩指出，由於勞動力市場強勁，仍未有地區性衰退的明確跡象，但密切關切各種指標衡量。