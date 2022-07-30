「疫情中的矽谷華人，新冠狀病毒社區救助平台紀事」新書發布

「疫情中的矽谷華人」新書發布會。（記者陳爍嘉╱攝影）

為紀念在美華人 為新冠抗疫做出的努力，「疫情 中的矽谷 華人，新冠狀病毒社區救助平台紀事」新書發布會於29日在紅木城舉行。這部書主要講述的是抗疫初期的小故事，由趙湘君編著，抗疫活動由方李邦琴領導。

趙湘君感謝方李邦琴領導華人幫助世界抗疫。她說，「我們每一個人在國家遇到困難的時候，每個人都是一個最普通的人，只想著怎麼樣才能為我們的國家付出努力」，這就是華裔美國人的力量。

趙湘君也感激志願者們的付出，她在書中寫道：「他們不需要誓言，他們也不需要讚賞，他們只要在他們挺身而出的時候，（你們）給予他們堅定地目光。」

方李邦琴說：「我們不但支援武漢和上海，同時還做了大量工作支持和幫助當地的居民和醫護人員。中國是我們的生母，那美國就是我們的養母。我們要對養母盡忠，對生母盡孝。矽谷華人這次抗疫的行動，就足以證明我們對生母和養母的愛護和支持。」

蘇諾瑪華裔市長丁駿輝表示，「我們在這個國家，不是來逃難的，也不是吃白食的。我們是這個城市創造者（鐵路華工）的後代，而且我們現在還在做貢獻，我們是這個社會的主人，我們有權力當家作主」。

東華醫院院長張建清回憶，物資最緊缺的時候，東華醫院完全訂購不到口罩。那時候雖然醫院還沒遇到新冠病患，但大家都很擔心如果疫情在舊金山爆發，醫院將無法保護住自己的員工。「當我們接到你們送來的口罩和防護服的時候，我們眼淚都掉下來了」。

中國駐舊金山總領事館副總領事鄒永紅地表示，抗疫上半場，矽谷華人、廣大僑胞竭盡全力，向祖籍國捐贈抗疫物資，體現了中華民族團結一心，守望相助，風雨同舟，共克時艱的這種優良傳統。抗疫下半場，華人努力融入美國社會，為當地的醫院，老人院和警局等地方提供捐助，積極支持當地抗疫，不停地打包和運輸，將物資派送到城市的各個角落。那時候疫情在當地是很嚴重的，但是大家捨身忘我，體現了華人的大義和大愛無疆的精神。