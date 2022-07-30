布里德任命法塔掌金山電影委員會 協助創造職缺

法塔獲任命為舊金山電影委員會執行主任。(圖舊金山經濟與勞動力發展辦公室官方臉書)

舊金山 市長布里德宣布，任命法塔（Manijeh Fata）擔任舊金山電影 委員會(Film SF)執行主任。她將領導委員會吸引、推廣並支持電影製作，包括故事片、電視與網路影集、廣告、紀錄片、音樂視頻、靜態攝影與學生計畫。這些作品刺激當地商業直接支出，並協助舊金山創造工作機會。

布里德29日表示，電影製作是城市結構重要組成部分；它提供舊金山人數千個工作與實習機會，凸顯獨特社區，將不為人知故事搬上螢幕。法塔擁有超過20年經驗，並深切了解電影對舊金山的意義。

在被任命之前，法塔是委員會代理執行主任，自2015年開始在委員會工作，成功領導並與許多電影作品合作；包括「The Last Black Man in San Francisco」、「The Matrix Resurrections」、「Venom」、「Beautiful Boy」等，協調與製片廠、社區、商業團體、城市部門與當地電影製作人並建立關係。她共同撰寫在新冠疫情之下的拍攝條件內容，促使舊金山成為加州第一個在疫情期間發出拍攝許可的城市。

法塔感謝有機會繼續為電影製作產業服務，期待支持舊金山說故事的人，吸引製作人員在城市拍攝電影，加強建立舊金山電影與媒體業團隊，創造族裔更加平等的產業。

舊金山電影委員會支持當地電影活動，提供非營利組織及本地獨立製片人財務援助，促進全市電影製作。與各種規模的電影製作合作，支持其取得在城市的電影拍攝許可需求。委員會也負責監督鼓勵在舊金山拍攝計畫，增加電影與電視製作數量與電影產業人數，鼓勵舊金山當地消費與旅遊。

委員會正與其他團體合作，透過加州「電影與稅收抵免計畫3.0」(SB 485)提供額外獎勵措施，支持在灣區 的拍攝。為灣區帶進就業與收入。

法塔在藝術與教育管理領域具有超過20年經驗，開發社區外展計畫並與屋崙及舊金山KQED、Community Works等組織建立夥伴關係。她擁有柏克萊加大兩個學士學位、舊金山州大電影學碩士，創作獲獎短片「 Las Fruteras: A Fruitvale Tale」。法塔是來自伊朗與墨西哥移民父母的女兒，在灣區出生成長。