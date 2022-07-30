我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

布里德任命法塔掌金山電影委員會 協助創造職缺

編譯組／灣區29日電
法塔獲任命為舊金山電影委員會執行主任。(圖舊金山經濟與勞動力發展辦公室官方臉書)
法塔獲任命為舊金山電影委員會執行主任。(圖舊金山經濟與勞動力發展辦公室官方臉書)

舊金山市長布里德宣布，任命法塔（Manijeh Fata）擔任舊金山電影委員會(Film SF)執行主任。她將領導委員會吸引、推廣並支持電影製作，包括故事片、電視與網路影集、廣告、紀錄片、音樂視頻、靜態攝影與學生計畫。這些作品刺激當地商業直接支出，並協助舊金山創造工作機會。

布里德29日表示，電影製作是城市結構重要組成部分；它提供舊金山人數千個工作與實習機會，凸顯獨特社區，將不為人知故事搬上螢幕。法塔擁有超過20年經驗，並深切了解電影對舊金山的意義。

在被任命之前，法塔是委員會代理執行主任，自2015年開始在委員會工作，成功領導並與許多電影作品合作；包括「The Last Black Man in San Francisco」、「The Matrix Resurrections」、「Venom」、「Beautiful Boy」等，協調與製片廠、社區、商業團體、城市部門與當地電影製作人並建立關係。她共同撰寫在新冠疫情之下的拍攝條件內容，促使舊金山成為加州第一個在疫情期間發出拍攝許可的城市。

法塔感謝有機會繼續為電影製作產業服務，期待支持舊金山說故事的人，吸引製作人員在城市拍攝電影，加強建立舊金山電影與媒體業團隊，創造族裔更加平等的產業。

舊金山電影委員會支持當地電影活動，提供非營利組織及本地獨立製片人財務援助，促進全市電影製作。與各種規模的電影製作合作，支持其取得在城市的電影拍攝許可需求。委員會也負責監督鼓勵在舊金山拍攝計畫，增加電影與電視製作數量與電影產業人數，鼓勵舊金山當地消費與旅遊。

委員會正與其他團體合作，透過加州「電影與稅收抵免計畫3.0」(SB 485)提供額外獎勵措施，支持在灣區的拍攝。為灣區帶進就業與收入。

法塔在藝術與教育管理領域具有超過20年經驗，開發社區外展計畫並與屋崙及舊金山KQED、Community Works等組織建立夥伴關係。她擁有柏克萊加大兩個學士學位、舊金山州大電影學碩士，創作獲獎短片「 Las Fruteras: A Fruitvale Tale」。法塔是來自伊朗與墨西哥移民父母的女兒，在灣區出生成長。

電影 舊金山 灣區

上一則

議員邵陽爭連任：佛利蒙每年獲評最幸福城市

下一則

舊金山前市長勃朗籲拜登「讓美中成為隊友」

延伸閱讀

迴避利益衝突 金山地檢長謝安宜要求他縣接手2案件

迴避利益衝突 金山地檢長謝安宜要求他縣接手2案件
聯邦同意舊金山要求 暫停Laguna Honda醫院轉移病患

聯邦同意舊金山要求 暫停Laguna Honda醫院轉移病患
不當言論風波發酵 重量級政治團體也要徐安辭職

不當言論風波發酵 重量級政治團體也要徐安辭職
猴痘病例飆 金山8.1進入緊急狀態 市長辦公室確認不「封城」

猴痘病例飆 金山8.1進入緊急狀態 市長辦公室確認不「封城」
金銀島可負擔住房動工 將提供138住房單位

金銀島可負擔住房動工 將提供138住房單位

熱門新聞

谷愛凌在19歲及以下的組別獲得第二名。（取材自Instagram）

金山馬拉松賽 谷愛凌奪分組第二 「自己完全沒有想到」

2022-07-24 23:49
Google是灣區2021年最高薪企業，員工中位數年薪高達29萬5884元。（Getty Images）

灣區最高薪企業 Google、Meta排前2大 年薪均逾29萬

2022-07-21 02:13
圖為猴痘照片。（取自舊金山衛生局官網）

猴痘病例飆 舊金山進入緊急狀態 這次不「封城」

2022-07-28 18:56
祈凱立認為，中國不可能去擊落波洛西飛機。但訪台恐導致中國發動軍演，後續對台灣不見得有利。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福台灣問題專家：擊落波洛西飛機不現實 但恐軍演

2022-07-28 16:33
由發光的方塊組成的不明飛行物。（袁海洋供圖）

「長條UFO」現蹤加州、俄州、華州上空 多人目擊

2022-07-27 01:04
圖為受害人豪斯。(取自臉書)

涉30年前凶案 躲過前2次起訴 科技執行長引渡回灣區受審

2022-07-29 15:43

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服