洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區買地 調查周邊交通流量

學區所購地產位於離洛斯蓋圖高中旁邊。（Apple地圖）

洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區 （Los Gatos-Saratoga Joint Union High School District）委員曾於2021年8月宣布購買位於123 New York Avenue的地產，並於27日完成交易。

此次洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區經過談判，最終以140萬元的價格，從Jansons家族購買了這套掛牌價為160萬元的地產。房產包括：7450平方呎的地塊和占地1232平方呎的兩房兩衛平房。該房產離洛斯蓋圖高中僅有一街之隔。

洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區在新聞稿中表示，學區長期以來一直致力於解決交通流量問題，此次購買使學區能夠調查並可能改善未來進出校園的交通流量。學區將繼續為學生和教職員工提供最優質的教學和學習環境，同時加強校園安全和檢查交通流量。

學區總監桑德森（Bill W. Sanderson）和助理學區總監珀利（Delores Perley）報告，此次購買的資金來自學區的資本支出項目特別儲備基金（Special Reserve for Capital Outlay Projects Fund），該基金必須用於購買或改善設施。基金由重建局資助，意味著此次購買地產的資金不是由學區用於日常運營的普通基金支付的。

該地產將幫助學區解決交通、學生輟學以及學生健康和安全等歷史問題。並將讓學區為工作人員提供太陽能和電動汽車 充電站，解決碳足跡的影響。

學區委員會主席曾景琳（Katherine Tseng）重申洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區對其服務社區的承諾，她指出，「我們意識到洛斯蓋圖鎮的交通問題，高中是造成此問題的因素之一。此次購買地產是我們改善社區交通情況的一部分解決方案」。