波洛西可能訪台 李漢文：面對中共威脅 美不應屈服

李漢文認為，美國不應該屈服於中國的威脅，否則有損威望。（記者李榮／攝影）

對於聯邦眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）可能的訪台計畫，北加州台灣論壇總召、僑務委員李漢文指出，美國不應該屈服於中國共產黨，否則將有損美方的威望與區域和平，希望這次行程能成真。

「台灣實在倒楣，有一個惡霸鄰居就在旁邊，搬也搬不走。台灣這幾年表現者亮麗，讓中國政府更想侵占台灣。」李漢文表示，中國不斷威脅台灣，而美國作為世界領導的國家，不應該屈服於中國共產黨的一次又一次的叫罵與威脅，否則美國跟東亞、南亞的軍事同盟關係將嚴重弱化，更進一步會讓亞洲多國失望，甚至不再信任美國。

另外，李漢文也認為，依照禮節，盟友往來當然需要互相溝通，可是絕不該讓另一個「惡棍鄰居」來決定台灣與國際盟友的交往。否則，日後中國想必也將替台灣決定台灣人民政治上的歸屬，「因此，就算這次台灣與美國刻意高調，但是也不能表現軟弱。」

針對此次波洛西可能的訪台行程，中國官方以「嚴正以待」回應是否祭出軍事行動，警告意味濃厚。李漢文表示，日本 防衛白皮書已著墨到中共 的軍力，其中可看出中共展開軍備競賽，但裝備質量並不算非常先進，聯合作戰能力、補給困難等也都是弱點。中共挑釁日本引發的軍事對抗，隨著日本加大應對力度，情勢恐不見得對於中共有利，更別提挑戰美、日同盟和其他更多美國盟友，「科技戰時代，現在戰爭打仗真的不是靠人多就會贏。」