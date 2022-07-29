波洛西可能訪台 李文雄：中迷信戰狼外交 沒台階下

李文雄指出，波洛西訪台若成行，台美關係會更上一層樓。（記者李榮／攝影）

聯邦眾院 議長波洛西 （Nancy Pelosi）可能的訪台計畫，讓美中台三方關係的複雜情況再度浮上檯面。僑務委員李文雄指出，美國政治新聞網站POLITICO近日報導美中已到臨戰邊緣，尤其在南海、台海，而最近中國機艦更高調越過中日領海中線，數量和越線是去年的四、五倍。

「我認為是中國把自己困在險局之中。波洛西對於訪台所展現的姿態，只是美中衝突各自找破口的題外之題。原本美國先前通過的台灣旅行法，就讓美國各層級官員和民意代表可以合法正式訪台，台灣官員等亦同等待遇。只是，中國迷信戰狼外交，當波洛西訪台消息傳出之後，中國高姿態現出戰狼嘴臉把中國推向死角，反而沒台階下，退路全無。」李文雄說

李文雄表示，美國各大主流媒體基本上都支持波洛西訪台，美國方面應是民氣可用、支持議長造訪台灣。另一方面，拜登 政府面臨選舉壓力更是軟弱不得，「而且重要的是：美國盟友都在看這一局，如果美國示弱將嚴重失信於盟友。」

李文雄指出，前眾議院議長金瑞契曾於1997組團訪台，金瑞契更是直言「對中國膽怯才會招致危險」。事實上，在這全世界都在抗中的大環境下，美國沒有示弱的餘地，台灣「漢光38號」演習，美國軍事顧問團人員也現身，顯示台美關係已回不去了，只會一直往前更密切深入交往。

他認為，波洛西訪台是勢在必行，成行後會將台美關係推向更穩健的一層樓，而這次也是宣示「美國承諾是堅實可靠」的好機會。