庫比蒂諾學區擬發2.8億公債 引起家長質疑抗議

圖為庫比蒂諾聯合學區一所學校的操場。（取材自學區官網）

近日，庫比蒂諾聯合學區 計畫借4.36億元或2.8億元公債，以改善學區學生生活。這引起了部分家長的抗議。

據了解，這筆價值2.8億元公債將被用於多個方面：已有校園設施的維修和更新（3968.3萬元）、升級廚房系統（1187.9萬元）、建造學生活動中心（8386.1萬元）、安保項目（3112.7萬元）校園停車及接送學生（2038.5萬元）、建造室外活動場（7394萬元），技術需要的基礎設施和器械（1912.5萬元）。

這筆公債的正式發放，需要經過學區委員會三分之二以上的成員同意，以及55%以上居民的同意後才能落實。目前學委會是三票贊成、兩票反對的狀態，尚未通過。11月份還將由居民投票 表決。

這筆費用將由在當地有房產的居民來承擔。所以居民們在每年繳納房地產稅時，要多交一筆附加稅。學區發放公債升級校園的做法引起了很多居民的不滿。

學生家長代表李女士（Aegean Lee）表示，現在房價特別高，通貨膨脹。居民們的生活也很不容易，卻要為學區的鋪張浪費埋單。甚至學區委員還威脅說，不交校園設施的維修和更新費用的話，學校的馬桶就沒人修了。

學區委員劉錦宗（Jerry Liu）代表個人表示，學區一年的預算 有2000萬元，不至於修不起馬桶。只要他還是學區委員，就不可能存在校園馬桶沒錢修的情況，大家不用擔心。

李女士質疑學區花費8000多萬元去建造活動中心的必要性。去年，由於資金不夠，學區決定關閉三所社區小學，以省下約90萬的花費。「我們已經窮到需要關閉三所社區小學了，他們居然還想改一個豪華的活動中心，這真是太扯淡了」。

建造活動中心的提議是學區委員之一梁沈詩薇（Sylvia Leong）提出的，她希望孩子們可以在華麗的舞台上表演節目。

記者嘗試聯繫梁沈詩薇，但她由於個人事務暫時無法回覆，並要求學區另一工作人員林賽（Erin Lindsey）代為答覆。林賽並未對關於建造活動中心的質疑給出正面回答，僅表示，項目費用和計畫是學區工作人員和教育委員會協商確定的。

劉錦宗表示，他個人也不支持花這麼多錢建造活動中心的。 「我們有五個初中，裡面兩個初中已經有了活動中心，但是其他三個還沒有。學監覺得這樣對孩子們不公平，所以才想花錢蓋活動中心」。

李女士指出，學區委員說學校沒有足夠的冷藏儲存空間，只能儲存一天的食物，所以需要錢升級廚房裝備。 「你就算是買個1萬呎的冰箱，裝潢，加人工，加材料，再買最貴的鍋碗瓢盆，也不過600萬元。我們不明白他們為什麼需要花費1100萬在這個方面，這很不合邏輯」。

對於學區計畫花費7394萬元去建操場，李女士稱，「我們學區學生很多，但地只有那麼大。小朋友都在抱怨人多地少，他們想要玩遊戲，還需要站著排隊等地方空出來。基本每個學校都要花費三、四百萬去建造操場，但就算是巴洛阿圖建造的著名遊樂場Magic Bridge也只用了四百萬元，我們公立學校不需要修一個這麼奢華的遊樂場」。

劉錦宗表示，這是一個政府項目，學區必須雇用工會的勞工。他們的福利比較好，所以學區需要支付的工錢也比其他項目多。但劉錦宗也覺得這些費用有點高。不過，這些價目只是初步估算的參考數值，並不是最終的計算結果。假如11月55%的居民同意通過了這個公債，那個時候學區才能詳細計算升級校園設施所需的各項具體費用。

李女士質疑，學區的這個公債的發放計畫沒有按流程執行，因為他們沒有公開舉行聽證會並錄影。對此，林賽回覆，放GO Bond不需要公開聽證會這個流程。

許多居民還對學區提出要求：限制每項花費都只能花費在對應的項目上，比如買冰箱的錢只能被允許用來買冰箱。但是學區委員拒絕了這項請求。

劉錦宗表示，他很理解大家的心情，這個花費限制是他在上周學區的會議上第一個提出來的。當時會議上還有一位諮詢師建議不要設置這樣的花費限制。諮詢師在會議上說，如果一筆錢被限制到買冰箱上，但是最後因為其他原因沒有購買冰箱，那這筆錢就不能花了。為了避免出現類似的問題，學區委員決定拒絕這項花費的限制要求。