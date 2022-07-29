聯邦同意舊金山要求 暫停Laguna Honda醫院轉移病患

聯邦同意舊金山要求暫停Laguna Honda醫院轉移病患。(圖取自舊金山市府官網)

舊金山 市府宣布，聯邦同意舊金山市要求，暫停對Laguna Honda 醫院進行患者移轉及出院。

過去幾個月裡，市府一直解決Laguna Honda醫院的一系列挑戰，其源自於舊金山公共衛生部去年對非致命性過量用藥報告的檢查。導因於這些檢查，聯邦政府終止了與醫院的合約，要求院方減少患者人數，醫院並且進行重新認證程序，以獲得醫療保險與醫療補助服務中心(Medicare and Medicaid Services ，簡稱CMS)的聯邦醫療保險 (Medicare)與醫療補助(Medicaid)經費。

先前，舊金山公共衛生部門提出一個終止與重新認證流程，不需要重新安置現有患者，但被聯邦拒絕。隨後要求18個月內確保患者以安全與適當方式移轉或出院，提議也被拒絕。為了持續獲得聯邦經費，公衛部門規定最多四個月時間來關閉醫院並安全轉移患者或出院，也提出分層系統轉移或出院，想法也被聯邦拒絕。

不過，聯邦與州政府最終於28日同意了舊金山市暫停所有移轉患者與出院的緊急要求。

舊金山市長布里德(London Breed)表示，Laguna Honda醫院提供最脆弱居民照顧，包括那些正在生命盡頭的患者。在新冠疫情期間，與全國其他專業護理機構相較，醫院的死亡人數不多，院方將患者健康放在首位。然而，必須按照聯邦政府要求進行移轉患者，對居民與家人來說，都造成創傷。儘管對與聯邦政府達成協議、暫停轉移，但不應如此。市府已做好面對所有挑戰，也感謝聯邦眾議院議長波洛西過去幾個月對患者與家屬的支持關懷。過程當中，醫院患者與家人為第一優先，暫停轉移患者則是一個開始。

代表Laguna Honda醫院所在舊金山第七區市議員梅義加(Myrna Melgar)表示，很欣慰Laguna Honda醫院的患者與家人可以鬆口氣。病患、家屬、倡議人士及民選官員花了幾個月的懇切請求以扭轉決定。期望公衛部門持續做正確的事，讓弱勢患者繼續留在醫院接受照顧，直到重新認證過程完成，維持院方提供舊金山老年人與弱勢居民服務。