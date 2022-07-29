不當言論風波發酵 重量級政治團體也要徐安辭職

舊金山民主黨中央委員會投票通過加入要求徐安辭職的行列。（電視新聞截圖）

舊金山 聯合學區華裔教育委員徐安（Ann Hsu）涉不當言論風波持續發酵，要求她辭職的聲音愈來愈多。最新加入的是舊金山民主黨 中央委員會（Democratic Party central committee）。

舊金山民主黨中央委員會27日晚上投票 決定加入舊金山有色人種協進會（NAACP）、教師工會、多個社區團體和五位市議員的行列，要求徐安辭職。

徐安在填寫舊金山家長行動小組（San Francisco Parent Action）候選人問卷時表示，「非裔和西語裔學生面臨的最大挑戰是缺乏家庭的支持」、「住房和糧食不安全導致家庭環境不穩定，加上缺乏家長鼓勵，使學生無法專注或重視學業」，結果引發軒然大波。徐安已對此發出聲明道歉，並修改了她的回答。

徐安在寫給舊金山紀事報（Chronicle）的電子郵件中說：「我沒有要造成傷害的意圖，但我的言論的確造成了傷害。現在重要的是，我必須兌現我曾經宣誓要做的事，那就是與社區人士見面並聽取他們的意見，尤其是那些被我的言論影響最大的家庭。在我有機會去做這項工作之前，我不會再針對這件事發表意見。」

在三名前教委2月遭到罷免後，市長布里德（London Breed）任命徐安和其他兩人接替成為新教委。紀事報指出，在徐安事件發生後，其他兩名新教委莫塔米迪（Lainie Motamedi）和魏斯曼沃德（Lisa Weissman-Ward）已採取行動與徐安保持距離。兩人本周稍早宣布，她們11月將獨立參選。

不過，社區中有許多人繼續力挺徐安，稱徐安已經道歉，並主動對非裔和西語裔社區釋出善意，應該給她一個從錯誤中吸取教訓的機會。

身為舊金山民主黨委員會一員的華裔檢察官湯曉慧（Nancy Tung）說：「我知道她這趟道歉之旅將非常漫長。我看到徐委員正在努力解決她帶有偏見的問題，以及社區之間相互缺乏了解的問題。」

舊金山民主黨中央委員會27日晚上以13票對1票通過要求徐安辭職，儘管有9票棄權、多人缺席。

西語裔青年民主黨（Latinx Young Democrats）創辦人奧提茲（Kevin Ortiz）在投票前發表意見說：「稱西語裔家庭不關心子女的教育，是一種侮辱和低劣的說法。許多西語裔家庭來到這個國家，目的就是為了給子女更好的生活。」

被罷免的前舊金山教委莫力加（Faauuga Moliga）也是舊金山民主黨委員會成員，也支持要求徐安下台。他說：「對我們來說，種族主義就是種族主義，零容忍！」