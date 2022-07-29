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買家熱情降溫 灣區房價持續下跌

記者陳爍嘉／聖荷西報導
圖為聖荷西一待售房屋。（記者陳爍嘉╱攝影）
圖為聖荷西一待售房屋。（記者陳爍嘉╱攝影）

根據加州房地產經紀人協會（theCaliforniaAssociationofRealtors）的數據，灣區九縣地區6月份的獨棟別墅中位價比上個月下降了7%，從略高於150萬元的價格降至140萬元。這是該協會自1990年以來，區域房屋銷售數據中5月至6月的最大跌幅，灣區一度炙手可熱的房地產市場正繼續降溫。

加州房地產經紀人協會副首席經濟學家奧斯卡韋（OscarWei）表示：從現在開始，至少在今年，灣區或加州可能不會再看到創紀錄價格。正常情況下，夏季的房地產交易會相對較火。今年6月份房價出現如此大幅度的下跌，十分稀奇。

對於灣區房價的下跌，房地產專家指出，銀行貸款利率的上升抑制了買家的買房熱情，導致房屋在市場上停留的時間比以往更長，再加上經濟不穩定，灣區房地產市場在今年早些時候價格創下歷史新高後，可能已經見頂，在阿拉米達縣，自去年以來可用房源的數量幾乎翻了一番。

根據聖荷西信使報給出的數據，上個月在灣區，阿拉米達縣的月房價跌幅最大，下降了8%至142萬元。緊隨其後的是舊金山，下降了6%至190萬元，聖他克拉拉縣則下降6%至182萬元，康曲柯士達縣下降5%至97萬6940元，聖馬刁縣下降3%至216萬元。儘管如此，灣區的房價在6月份仍比去年同期高出了5%。

在新冠大流行時，房屋價值飆升，許多購房者因遠程工作而不受辦公室束縛，並受到歷史低利率的鼓舞，陷入瘋狂的房屋爭奪戰，有時出價超過要價數十萬元。隨著美聯儲今年提高借貸成本以減緩失控的通膨，抵押貸款利率相應飆升至約5.5%的大型和合格30年期固定住房貸款。在大流行最嚴重的時候，這一利率低於3%。

動盪的金融市場增加了投資的不確定性，加上各大公司裁員，人們對即將到來的經濟衰退感到擔憂，這也使一些買家退出了房地產交易市場。

南灣房地產經紀人漢地（MaryPope-Handy）表示，在一些賣家跳入市場希望從最近幾個月飆升的價格中獲利之後，需求下降導致價格下降和房屋待售時間更長。很多買家和賣家都在觀望，等待房地產接下來的上漲或下跌，這個僵局早晚會打破，因為人們仍然需要買賣房屋。

奧斯卡韋預測，灣區不太可能再次出現每月高達7%的價格下跌，儘管市場上的房源數量在短期仍會增長，但與其他地區相比，灣區的住房供應仍然緊張。未來我將繼續看到房價緩慢下降，但這將與傳統的季節性的價格下降相似，不會出現驟降的情況。

灣區 房地產 房價

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