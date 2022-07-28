金銀島可負擔住房動工 將提供138住房單位

舊金山市長布里德出席金銀島可負擔住房計畫Star View Court的破土動工儀式。（舊金山市府提供）

舊金山 市長布里德（London Breed）27日和加州 住房與社區發展廳（California Department of Housing and Community Development，簡稱HCD）代表和地方領導人出席金銀島（Treasure Island）可負擔住房計畫Star View Court的破土動工儀式。

這個位於九街和B大道交叉口的住房計畫，是金銀島第二個可負擔住房計畫，將提供138個住房單位，是振興和進一步發展金銀島的計畫的一部分。

Star View Court將提供71個單位給金銀島無家可歸的家庭，43個單位給年收入只有當地中位數收入50%到80%的低收入 家庭，23個單位給金銀島具有歷史性的家庭。

這些住房是以2020年頒布的「無家可歸復原計畫」（Homelessness Recovery Plan）為基礎，有助布里德達成每年興建5000個可負擔住房單位的目標。

布里德說：「金銀島有機會為所有舊金山人建立一個全新的社區。我們必須為人們提供他們負擔得起的住所，並為現有社區居民提供住房。我要感謝社區對這項計畫的支持，以及為這項計畫和整個舊金山住房計畫提供重要財務支援的加州合作夥伴。」

Star View Court是舊金山議會2011年批准的金銀島重建計畫的一部分，整體規畫共包含8000個新住房單位（27%是可負擔住房）、55萬平方呎零售和商業面積、300個客房的飯店、290畝的公共開放空間、升級學校設施、改善公共交通等。

Star View Court是在市長辦公室的HCD部門與加州HCD共同申請資金的情況下完成的。這項計畫獲得可負擔住房與永續性社區（Affordable Housing and Sustainable Communities）獎項，以及加州「加速住房建設第一級」（Housing Accelerator Tier 1）5560萬資金。