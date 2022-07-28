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聖他克拉拉谷醫療中心 康復服務加州最佳 民眾評價不一

本報記者╱聖荷西報導
聖他克拉拉谷醫療中心的康復中心宣傳單（圖片取自醫院官網）
聖他克拉拉谷醫療中心的康復中心宣傳單（圖片取自醫院官網）

聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）近日被「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）評為2022-2023年度最佳康復服務醫院全美排名第11，加州排名最高。

聖他克拉拉谷醫療中心的康復中心自從1971年以來，一直在治療患有腦損傷、脊髓損傷、中風和其他致殘性神經系統疾病的患者。

聖他克拉拉谷醫療中心醫院和診所首席執行官洛倫茲（Paul E. Lorenz）表示，「我們在過去40年裡積累的經驗和專家團隊的非凡技能，為一萬多人提供了先進的技術和卓越的治療效果」。

「美國新聞與世界報導」首席衛生分析師哈德（Ben Harder）表示，名列前茅的醫院擁有更全面的醫學專業知識，治療效果更好。當患者正在考慮選擇醫院，這個排名可以幫助他們做選擇。

本次「美國新聞與世界報導」的排名評估了4500多家醫院的15個專科和20個治療流程和條件，有164家醫院在至少一個專科上獲得排名資格。

評估機構使用了多種指標評估每家醫院的治療水平，參考了患者的死亡率、併發症發生率、以及患者體驗和醫院護理水平。

最佳醫院稱號的評判也考慮了來自醫療保險和醫療補助服務中心、美國醫院協會、以及專業組織和醫學專家的數據。

據了解，聖他克拉拉谷醫療中心醫院在Yelp上有483個評價，大眾評分為兩顆星（共五星）。民眾對該醫院的評價有好有壞。

一名給出五星好評的患者Mari B.表示，她在治療期間一直被醫護人人尊重地對待，她很感激他們提供的有尊嚴的服務。

一名給出三星中評的患者Lisa C. 表示，醫院的預約電話很難撥通，她等待了長達50分鐘的時間才撥通。而且放射科部門的服務要排2個月隊才能排得上。總體而言效率比較低，需要患者有耐心去等待。不過撥通後工作人員確實會很細心地照顧患者。她希望醫院管理部門能提供更好更高效的服務。

向聖他克拉拉谷醫療中心醫院給出一星差評的患者占了約五分之三，有318人。

一名給出差評的患者Raymond P. 表示，醫院的衛生狀況太差了。「椅子太髒了，你不會想坐下」。東西灑在牆上。牆上到處都是黑色的頭油，衛生間的環境更是惡劣。

專家指出，醫院排名可以作為參考，但民眾不應該迷信排名。大家應了解自身的健康情況和需要，理性地選擇最適合自己的醫療提供者。

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