灣區新車均價飆到5萬元 二手車也要3萬元

晶片短缺導致新車稀少且昂貴，二手車價格水漲船高。(Getty Images)

灣區 絕大多數居民自行開車，使用公共交通工具比率低。艾德蒙斯(Edmunds)汽車資訊公司指出，今年灣區車價為全美市場第二高地區，僅次於洛杉磯。目前全美平均新車價格為4萬6000元，灣區則高達5萬元；灣區的二手車 平均價格為3萬元，全美市場則只有2萬9000元。

根據艾德蒙斯公司，2019年新冠疫情爆發前，新車與二手車銷售流暢，也沒有晶片 供應短缺因素，當時平均一部新車售價為4萬元，二手車也才2萬3000元。

由於晶片供應不足，有些經銷商售出一些缺乏特別晶片的新車，這種新車一般沒有各種協助駕駛功能；雖然功能不盡如人意，有些人也願意暫時購買這種車子，等晶片供給恢復正常後，再回到車廠裝設。

聖荷西一家別克(Buick)轎車經銷商布羅克(Tyler Block) 指出，有些顧客買車時要求車輛各種設備齊全，然而晶片短缺，無法滿足顧客需求，因此銷售量下跌，車廠因此也不願供應更多車輛給經銷商，造成車商庫存量短缺。布羅克說，他的經銷處停車場應該停有125部新車，可是目前待售新車只有14部。

布羅克指出，根據目前市場行情，新車售出利潤比以前高，可是製造商一般根據經銷商售車數量供給新車。他說，並非所有新車都可以好的價錢售出，他所經銷的柴油Sierra 2500可以高價售出，可是阿卡迪亞多功能車(Acadia SUV)最多只能以車廠的價格銷售，賺不到什麼錢，有些別克車甚至必須打折銷售，因為需求量低。

另外由於車價高昂，許多忠實品牌的顧客也開始多方挑選。有些顧客看到新車短缺，標價過高，紛紛考慮買二手車，經銷商也開始到處蒐集二手車。

由於二手車相當搶手。汽車經銷專家表示，如果家裡有輛不常使用的省油舊車，那倒是一筆資產，因為目前人人想買這種車子。密爾比達展望本田(Envision Honda)與展望豐田(Envision Toyota)車行目前積極與顧客聯絡，詢問他們有沒有意願將舊車轉售車行。

密爾比達商業分析師艾力克‧侯(Eric Ho)開著一輛2016年黑色本田Accord轎車。他說，收到展望本田車行的通知，可是他強調，如果車行真想買他的舊車的話，出價一定要高，「因為目前新車價錢那麼高，我舊車轉售後，能開什麼車子呢？」