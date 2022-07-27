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申請大學競爭激烈 學生紛報考SAT、ACT

記者顏伶如／綜合報導
疫情後，申請大學選擇SAT或是ACT的學生，反而增加。圖為馬里蘭州高中學生正在練習SAT考試。(美聯社)
疫情後，申請大學選擇SAT或是ACT的學生，反而增加。圖為馬里蘭州高中學生正在練習SAT考試。(美聯社)

自從新冠疫情發生後，全美各大學紛紛宣布招收新生時，SATACT標準化考試成績改為自願選擇提交(Test-Optional)。華爾街日報分析，如今愈來愈多高中生選擇參加SAT或ACT考試，因為申請大學競爭激烈，希望標準化考試成績能增加脫穎而出的機會。

統計數據顯示，2022畢業的高中生裡，約有170萬人參加SAT考試至少一次，比上一屆高中生考試人數增加約20萬人。2021至2022學年度裡，ACT考試報考累計出現271萬人次，比前一個學年度的269萬報考人次略增。

暑假後將升上12年級的高中生表示，選擇參加SAT與ACT考試的原因是，希望申請大選時能擁有優勢，因為絕大多數大學在疫情發生後，都讓標準化考試成績改為自願選擇提交。

華爾街日報報導，絕大多數學區與絕大多數州如今都要求高中生，如果要達到畢業標準，或者想要申請州政府補助的優秀獎學金，則必須至少參加一次標準化考試。

在奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)附近就讀詹克斯高中(Jenks High School)，即將升上12年級的科爾霍夫(Zachary Kirchhoff)，已經考過三次ACT考試，並打算再考一次，希望能把32分的成績再多拉高1分。他說，之前曾經想過申請大學時不要報告標準化入學考試，但後來覺得如果能考到高分，將有助於申請較難擠進的學校。

科爾霍夫說：「如果我們學校很多孩子申請大學時都附上考試成績，而我卻沒有，我覺得這樣對我不利。」

ACT考試機構執行長珍妮特‧高德溫(Janet Godwin)說，今年標準化考試報考人次增加的某些原因，是因為某些州或學區做出強制規定，統計顯示訂有考試要求的州與學區如今比上一個學年度增加大約6%。另外，全美至少20州對於高中生畢業訂有參加標準化考試的要求，印地安納州最近才剛加入行列。

根據大學入學考試非營利監督機構「公平考試」(FairTest)統計，今秋開學的四年制大學當中，約有72%對於標準化考試採取自願選擇提交或不看標準化考試成績(test-blind)的立場。

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