冷鏈保鮮技術開發論壇線上登場 結合台灣研發 協助僑台商產業升級

世界華人工商婦女企管協會北加州分會與國立中興大學，共同主辦的食農產品永續綠色廊道冷鏈保鮮技術開發論壇。（記者李榮／翻攝）

由世界華人工商婦女企管協會北加州 分會以及國立中興大學共同主辦的「食農產品永續綠色廊道（SDGS實踐）冷鏈保鮮技術開發論壇」在線上舉行，包括中華民國僑務委員會副委員長徐佳青等上線致詞。會中主要希望能藉著最新的科技與保鮮技術，提升保存與物流的水準，日後續將台灣具有外銷潛力的水果與食品等外銷，提升市占率之外也讓更多人能享受到優質食材。

徐佳青在致詞中提到，面對國際政經情勢的挑戰與契機，僑委會推出「鏈結海外僑台商與台灣產業共同發展」六支箭因應，而其中第二支箭，就是全球僑台商產學合作方案，由僑委會邀集中興大學等35家大學國際產學合作機構推動海外僑台商產學合作。結合台灣研發能量、協助僑台商產業升級，並為國內大學開拓國際市場，創造雙贏。

事實上，近年在疫情影響下，低溫 食品市場成長及疫苗運輸需求強勁，無論是長程貯運冷鏈保鮮技術開發、食品工廠冷鏈運作、可視化的追蹤流程餐飲趨勢、低溫物流宅配、低溫空運倉儲、低溫醫藥物流等，都是關鍵的環節。徐佳青特別感謝世華北加 州分會和國立中興大學合辦冷鏈保鮮技術開發論壇，結合產學界與僑胞力量，近一步提升科技的應用。

當日論壇請三位講師。中興大學園藝學系教授林慧玲介紹台灣重要具外銷潛力水果，例如番石榴、百香果、楊桃、柑橘類等，她並分享目前如何運用低溫保鮮技術運將水果送到日本、加拿大和美國等國家，並且協助果農建立關鍵技術及貯運流程的專業化。林慧玲曾撰寫果樹營養缺乏圖鑑專書，供果農營養診斷時參考。

泰安食品股份有限公司副主任王育鳳 ，則介紹泰安食品工廠如何運用冷鏈設備，生產及運輸工廠的肉製品，並且分享食品業者垂直整合一條龍的技術。她也分享泰安食品冷凍運作的流程，並且簡介產品在各大超市銷售的情況。

辰光能源科技有限公司總經理謝金展在講座中說明可視化的追蹤流程與餐飲趨勢，以及如何運用急速冷卻及食品生產流程中控制微生物細菌產生的問題，並且利用雲端智慧中央廚房的應用，創建軟體將中央廚房和物聯網結合。他透露，目前正在找100家夜市小吃攤完成影音式食品履歷系統的整合，業者下載並透過後台物聯網數據後，能做到場域內部的控管。

包括中興大學校長薛富盛、舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、中興大學研發長宋振銘、世界華人工商婦女企管協會名譽會長黎淑瑛、副總會長陳玲華、僑務委員魏德珍、世華北加州分會會長胡威妮、美南分會會長何真、南加州分會會長斐映棋、北德州分會會長 李震台、美中分會會長許聖美等人都上線致意。 這次與會人士來自世界各地，與會人員來自舊金山、洛杉磯、休士頓、達拉斯、威斯康辛州、猶他州、加拿大多倫多、歐洲荷蘭、馬來西亞檳城、越南等，共有各地僑台商70多人參加。