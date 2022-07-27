我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

冷鏈保鮮技術開發論壇線上登場 結合台灣研發 協助僑台商產業升級

記者李榮／灣區報導
世界華人工商婦女企管協會北加州分會與國立中興大學，共同主辦的食農產品永續綠色廊道冷鏈保鮮技術開發論壇。（記者李榮／翻攝）
世界華人工商婦女企管協會北加州分會與國立中興大學，共同主辦的食農產品永續綠色廊道冷鏈保鮮技術開發論壇。（記者李榮／翻攝）

由世界華人工商婦女企管協會北加州分會以及國立中興大學共同主辦的「食農產品永續綠色廊道（SDGS實踐）冷鏈保鮮技術開發論壇」在線上舉行，包括中華民國僑務委員會副委員長徐佳青等上線致詞。會中主要希望能藉著最新的科技與保鮮技術，提升保存與物流的水準，日後續將台灣具有外銷潛力的水果與食品等外銷，提升市占率之外也讓更多人能享受到優質食材。

徐佳青在致詞中提到，面對國際政經情勢的挑戰與契機，僑委會推出「鏈結海外僑台商與台灣產業共同發展」六支箭因應，而其中第二支箭，就是全球僑台商產學合作方案，由僑委會邀集中興大學等35家大學國際產學合作機構推動海外僑台商產學合作。結合台灣研發能量、協助僑台商產業升級，並為國內大學開拓國際市場，創造雙贏。

事實上，近年在疫情影響下，低溫食品市場成長及疫苗運輸需求強勁，無論是長程貯運冷鏈保鮮技術開發、食品工廠冷鏈運作、可視化的追蹤流程餐飲趨勢、低溫物流宅配、低溫空運倉儲、低溫醫藥物流等，都是關鍵的環節。徐佳青特別感謝世華北加州分會和國立中興大學合辦冷鏈保鮮技術開發論壇，結合產學界與僑胞力量，近一步提升科技的應用。 

當日論壇請三位講師。中興大學園藝學系教授林慧玲介紹台灣重要具外銷潛力水果，例如番石榴、百香果、楊桃、柑橘類等，她並分享目前如何運用低溫保鮮技術運將水果送到日本、加拿大和美國等國家，並且協助果農建立關鍵技術及貯運流程的專業化。林慧玲曾撰寫果樹營養缺乏圖鑑專書，供果農營養診斷時參考。

泰安食品股份有限公司副主任王育鳳 ，則介紹泰安食品工廠如何運用冷鏈設備，生產及運輸工廠的肉製品，並且分享食品業者垂直整合一條龍的技術。她也分享泰安食品冷凍運作的流程，並且簡介產品在各大超市銷售的情況。

辰光能源科技有限公司總經理謝金展在講座中說明可視化的追蹤流程與餐飲趨勢，以及如何運用急速冷卻及食品生產流程中控制微生物細菌產生的問題，並且利用雲端智慧中央廚房的應用，創建軟體將中央廚房和物聯網結合。他透露，目前正在找100家夜市小吃攤完成影音式食品履歷系統的整合，業者下載並透過後台物聯網數據後，能做到場域內部的控管。

包括中興大學校長薛富盛、舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、中興大學研發長宋振銘、世界華人工商婦女企管協會名譽會長黎淑瑛、副總會長陳玲華、僑務委員魏德珍、世華北加州分會會長胡威妮、美南分會會長何真、南加州分會會長斐映棋、北德州分會會長 李震台、美中分會會長許聖美等人都上線致意。 這次與會人士來自世界各地，與會人員來自舊金山、洛杉磯、休士頓、達拉斯、威斯康辛州、猶他州、加拿大多倫多、歐洲荷蘭、馬來西亞檳城、越南等，共有各地僑台商70多人參加。

當日與會者來自世界各地。（記者李榮／翻攝）
當日與會者來自世界各地。（記者李榮／翻攝）

低溫 加州 北加

上一則

從中共的過往談中共20大

下一則

長條UFO現蹤加州、俄州、華州上空 多人目擊

延伸閱讀

迪奧新款褶裙激似漢服馬面裙 北加華人快閃抗議

迪奧新款褶裙激似漢服馬面裙 北加華人快閃抗議
世華分會、路加服務團 捐書包、募款送愛貧困兒童

世華分會、路加服務團 捐書包、募款送愛貧困兒童
世華工商婦女企管總會 華府交流座談

世華工商婦女企管總會 華府交流座談
僑委會副委員長徐佳青訪華府 頒僑務專業獎

僑委會副委員長徐佳青訪華府 頒僑務專業獎
徐佳青訪中華會館 讚社團茁壯 為會館落成70周年切蛋糕

徐佳青訪中華會館 讚社團茁壯 為會館落成70周年切蛋糕

熱門新聞

Google是灣區2021年最高薪企業，員工中位數年薪高達29萬5884元。（Getty Images）

灣區最高薪企業 Google、Meta排前2大 年薪均逾29萬

2022-07-21 02:13
谷愛凌在19歲及以下的組別獲得第二名。（取材自Instagram）

金山馬拉松賽 谷愛凌奪分組第二 「自己完全沒有想到」

2022-07-24 23:49
52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和在東屋崙遭3個歹徒劫車槍殺，震驚社區。（取材自GoFundMe捐款頁面）

僅5秒 Uber華人司機家門口遭槍殺 3嫌逃離

2022-07-20 02:20
許多民眾對於接種第二劑加強針並不熱衷。（記者李榮／攝影）

加強針施打不踴躍 專家：部分地區恐「狂猛的覺醒」

2022-07-19 19:42
在記者會上，馮幹和的女友Judy（中）泣不成聲。他的兒子（右）默默安慰。（記者劉先進／攝影）

華人Uber司機劫殺案 嫌犯車尋獲 華促會捐款頁面已募得4.3萬

2022-07-21 02:20
Uber送餐司機馮幹和在劫車案中不幸遇害，震驚社區。（取自GoFundMe捐款頁面）

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

2022-07-20 21:54

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間