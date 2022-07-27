長條UFO現蹤加州、俄州、華州上空 多人目擊

由發光的方塊組成的不明飛行物。（袁海洋供圖）

22日晚上10時30分左右，一條由發光的方塊組成的不明飛行物（UFO）出現在美國西北部的上空，被多位民眾觀察到，並在推特 上引發了熱烈的討論。根據推特上民眾給出的信息推測，這條UFO最初是出現在加州 上空，接著一路往北，飄向俄勒岡州 和華盛頓州。

俄勒岡州一名華裔居民袁海洋在自家朝西南方向的後院休息時，正巧看見了天上的一條奇特的光在移動，他馬上意識到這是一個UFO，並用手機記錄了下來。他表示：「當天晚上天氣特別晴朗，能見度很高。我突然看到一串由20來個方形透明的燈箱整齊連成的空中巴士從加州沿海的方向飛過來」。約半分鐘時間裡，該UFO從袁海洋家南方的後院出現，飄過前院，並最終消失在北方。

有網友猜測到，這個UFO是太空服務公司SpaceX發射的星鏈衛星（Starlink），該衛星的作用是提供覆蓋全球的高速互聯網接入服務。

但是袁海洋認為這不是一個普通的飛行器，因為他觀察到這一串方形燈箱的每一塊都是獨立存在的，看不到之間有什麼連接。另外這串燈箱沒有頭尾，前方並沒有飛行引擎拉著它們往前緩慢地飛行。

根據Im-a-puzzle網站對國家不明飛行物報告中心數據庫（the National UFO Reporting Center）的分析，每年7月份是民眾發現不明飛行物的最佳時間，而亞歷桑納州是最好的觀察不明飛行物的州之一，自 1998 年以來，亞歷桑納人向 NUFORC 報告了 4686 次目擊事件。此外，加州、佛羅里達、華盛頓、德克薩斯和紐約州也有很多關於UFO的目擊報告。

根據英國諾丁漢大學科學家的新分析，外星人是很稀有的。 2020年兩名研究人員在「天體物理學雜誌」（the Astrophysical Journal ）上發表了一篇論文，估計銀河係有數千億顆恆星，可以容納 36至1000 個外星社會。但外星文明很少，而且相距甚遠。這意味著人們最近的外星生命至少在幾千光年之外。

人們都很期待可以目睹UFO，安全地認識宇宙裡的更多新朋友。目前還沒有在其他星球上發現生命，也沒有看到有科學依據的外星生命證據。天文學家薩根（Carl Sagan）曾說，「宇宙是一個相當大的地方。如果只有我們，這似乎是對空間的嚴重浪費」。