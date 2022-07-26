在屋崙「無數次調解糾紛鬥毆」 全美華埠首位非裔英雄獲表彰

在屋崙華埠林肯廣場公園工作20年之久的非裔員工戴維斯（Willie Davis Jr.），被評為全美六個「非裔英雄」之一。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 社區和芝加哥社區組織「人最重要」（People Matter）25日在華埠亞洲文化中心舉行活動，表彰在華埠林肯廣場公園工作20年之久的非裔 員工戴維斯（Willie Davis Jr.），他也被評為全美六個「非裔英雄」之一，是首個評選出來的全美華埠非裔英雄。戴維斯說，自己曾數次調解青年打架鬥毆，關鍵是「尊重對方」。

★湯普森簽名球衣相贈

林肯廣場公園之友（Friends of Lincoln Square Park）和屋崙華生社區服務社（Wa Sung Community Service Club）提名戴維斯，「人最重要」再將他評選為全美華埠六個非裔英雄之一。在25日活動上，全美首次播放了紀錄片「華埠非裔英雄」，介紹戴維斯等人平凡而偉大的事蹟。金州勇士社區基金負責人岡薩雷斯（Vanessa Gonzalez），贈送湯普森的簽名球衣和兩張球票，讓他可以在新賽季觀看勇士比賽。

社區表彰戴維斯的貢獻。（記者劉先進／攝影）

「人最重要」組織的使命是提升、發掘社區民眾，解除人們的習見。根據介紹，它一直在挖掘一些不為人知的英雄，比如華埠中的非裔社區成員，涵蓋芝加哥、紐約、舊金山和屋崙等地。希望藉此建立族裔對話，縮小距離，增強社區的團結和力量。

★平息華非年輕人糾紛

林肯廣場公園是屋崙最繁忙的公園之一。亞裔和其他族裔居民，每天在此打籃球、踢足球，練習太極等。在這裡工作的戴維斯和其他項目工作人員，為來自全市各地的兒童、青年、家庭和老年人創造了一個安全的、以社區為中心的避風港，跨越種族鴻溝。華生社區服務社執行總監黃嚴美(Karen Dea)稱讚說，戴維斯為人積極、耐心，做事認真，此次得獎實至名歸。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，戴維斯調解過多次亞裔和非裔的糾紛。十幾年前，有一堆華裔父子在屋崙華埠購物被打死。後來，亞裔和非裔衝突不斷，戴維斯和社區介入調停。他和林肯廣場公園、社區還組織籃球比賽，讓年輕人透過比賽增進了解和對話。

戴維斯說，在林肯廣場公園20年來，平息過的糾紛「數不勝數。」有時，華裔和柬埔寨裔的年輕人互不喜歡對方，產生糾紛和鬥毆，他介入其中調停。有一次，非裔和亞裔在球場上揮拳相向，打得難解難分，從球場一直打到街道上。他衝進去將兩邊人拉開，制止鬥毆。其中一個非裔年輕人騎著單車，戴維斯說：「有人和我說，他帶著槍，但我不管這麼多，也不怕這個，好在沒事情發生。很多事情，年輕人打架，如果沒人阻止，事態會升級變得很嚴重。」

戴維斯表示，制止糾紛的關鍵，是尊重雙方，「你尊重別人，別人也會尊重你。別將這些人當成流氓。而是認真的提醒，讓他們冷靜下來。」

戴維斯說，最有意思的是，年輕時鬥毆的小夥子，後來成家立業，生了孩子。雙方在猶太教堂重逢後，認出來對方，「哦，原來你就是那個壞人。」他們有了家室，再也不動手了，「當初我介入調解，你們不願意聽。如今長大成人，開始理解我的一片苦心。」

★市議長讚社區領導者

戴維斯說，在疫情之後、亞裔被仇恨犯罪時，也見到一些莫名其妙的暴力。曾看到年輕人用滑板車砸人，將亞裔市民打倒，他試圖追趕，但肇事者跑得無影無蹤。

市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）說，戴維斯是林肯廣場公園和娛樂中心的一個標誌，是社區的領導者，「很高興他在全國範圍內受到表彰。在這次疫情中，在屋崙這裡，我們一直在非裔和亞裔社區之間建立團結。能夠讓華埠社區，向戴維斯表示敬意，至關重要。」

勵琪表示，希望州參議員為林肯公園和休閒中心撥款200萬元，讓建築物能綠色減排，具有氣候適應性，撥款年底可到位。此外，她希望在11月的選票中籌款，對林肯公園和其他公共設施投資。屋崙將在9月舉行汽車氣球節的慶祝活動，紀念陳煥瑛公園的更名。